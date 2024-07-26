Ирада Аюпова: Для меня национальный театр - это вопрос собственных амбиций

Эти и другие вопросы поднимались на традиционной встрече журналистов с министром культуры Республики Татарстан Ирадой Аюповой, которая состоялась в кинотеатре «Мир».

«Алтын минбар»: возвращение к первоначальному названию

- Мы выбрали местом встречи кинотеатр «Мир» не случайно. Самые яркие события в культурной жизни Татарстана во второй половине года будут связаны с миром кино. С 30 августа по 5 сентября в Казани пройдет международный фестиваль «Кино за 7 дней», в котором примут участие команды стран БРИКС. Каждая команда за неделю снимет, смонтирует короткометражный фильм и представит свое кино зрителям. А с 6 по 11 сентября состоится Казанский международный кинофестиваль, который с этого года будет называться «Алтын минбар», точнее, фестивалю вернули его первоначальное название, - рассказала Ирада Аюпова. - Когда фестиваль позиционировался как фестиваль мусульманского кино, то не до конца было понятно, что такое мусульманское кино. Это кино, снятое в мусульманских странах и по мусульманским канонам? Или среди действующих лиц фильма обязательно должны быть те, кто исповедует ислам? Эта терминологическая неопределенность отпугивала большое количество кинематографистов из разных стран. Вернув название «Алтын минбар», мы духовно-нравственную матрицу фестиваля не изменили. Остался прежний девиз: «Через диалог культур - к культуре диалога». Заявочная кампания продемонстрировала, что решение о переименовании было правильное: на фестиваль поступили заявки из 35 стран.

«Национальный театр - это вопрос собственных амбиций»

- Строительство нового здания театра имени Камала вызывает огромный интерес. Технологическое оснащение театра, сцены будут уровня «бог», как говорится. Но важна концепция наполнения этого здания. Очень много мнений по репертуару, о том, как это пространство сделать привлекательным для разной аудитории.

Национальный театр - это не просто театр. Это центр сохранения национального духа, национальной культуры, традиций. Чтобы сохранить нашу самобытность, в театре должны быть созданы все условия. Это вопрос собственных амбиций. Для меня как для министра культуры Татарстана это личный вызов - доказать, что национальная культура моего народа может быть интересна не только жителям республики. Миссия татарского национального театра - сделать так, чтобы наша национальная культура была интересна всему миру.

Здание театра будет очень необычным, интересным, многие придут туда первый раз ради любопытства, как на экскурсию. И перед театром стоит задача, чтобы человек приходил сюда снова и снова. Поэтому нужна постоянная коммуникация со зрителями. «Пушкинская карта» - проект как раз про то, что можно и нужно заставлять людей ходить в театры, музеи, концертные залы вместо сидения дома перед телевизором или компьютером.

Национальный театр должен воспитывать зрителя. Это театр не только для развлечения, он должен заставлять зрителей задуматься над серьезными вопросами. В моем понимании искусство, культура - это не развлечение. У Камаловского театра есть амбиции, наш театр заставляет человека думать, сопереживать, и мы это должны сохранить.

Музыкальный театр: нужен репертуар

- В старом здании театра имени Камала предлагается открыть музыкальный театр. Но это еще не окончательное решение. Нужна концепция театра. Уже много лет мы говорим о создании в Казани музыкального театра. Но это в первую очередь репертуар. Должно быть не менее 20 спектаклей, которые можно было бы запустить в прокат. Но их нет. Где их взять? Если сегодня мы откроем музыкальный театр, у нас просто не хватит репертуара. Сделать музыкальный спектакль - дело очень сложное, затратное. Поэтому в России музыкальных театров не так много, на их сценах идут в основном музыкально-драматические спектакли. Композиторам, режиссерам, актерам надо работать в этом направлении, развивать музыкальную драматургию, чтобы у нас появился музыкальный театр.