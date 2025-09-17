Встреча продлилась почти два часа, на ней были подведены итоги в сфере культуры за первое полугодие 2025 года. В этом году в Татарстане состоялось несколько событий, которые стали знаковыми не только для нашей республики, но и для России и мира. Казань впервые в России приняла съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось в рамках XVI международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum». Впервые в столице РТ прошли национальный театральный фестиваль-премия «Золотая маска» и Международная театральная олимпиада. Впервые Казань стала местом проведения международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». А в 2026 году наш город станет культурной столицей исламского мира. Идет серьезная подготовка к этому значительному международному событию.

Чтобы не превратиться в «сувенирный народ»

Ирада Аюпова отметила важность сохранения культурной идентичности. Она привела в пример народный костюм. В отличие от сувенирной продукции, мастера сохраняют традиционные орнаменты, материалы.

- Несколько изданий было выпущено по татарскому костюму. Мы должны четко понимать, где народный костюм, где сценический костюм, а где стилизация. И надо уметь разделять эти понятия. Нужно формировать понимание, что есть настоящие ценности, чтобы не потерять свою культурную идентичность и не превратиться в «сувенирный народ», который легко растиражировать, - сказала Ирада Аюпова.

- Идет борьба за право быть самим собой, - подчеркнула она. - И важно, что Указ Президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» на государственном уровне признает культуру идеологией страны. Был период, когда в стране идеологии не было. Такого быть не должно. Нужны некие границы, некие приоритеты, которые поддерживает государство. Неправильно, когда в театре получают деньги от государства и на эти средства ставят произведения, противоречащие идеологии этого государства. Творческим людям необходимо осознавать ответственность перед обществом за каждое свое слово.

Нацпроект «Культура» продолжится в рамках нацпроекта «Семья»

- Большинство культурных проектов сегодня реализуется в рамках национального проекта «Семья». Это связано с тем, что предшествовавший ему нацпроект «Культура» завершился в прошлом году. При этом удалось сохранить целевое финансирование и продолжить практически все ранее действовавшие культурные инициативы и программы в рамках нового проекта «Семья». На будущий год мы получим более миллиарда рублей из федерального бюджета.

Эти средства пойдут на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры. В частности, на создание четырех новых музыкальных школ, новых школ искусств в районах Татарстана. Создание модельных библиотек, обновление инструментов в музыкальных школах, модернизация театров, музеев - все это будет продолжаться.

Одна из основных задач - сохранение кадров

- Одна из ключевых задач в сфере культуры - сохранение кадров, - подчеркнула Ирада Аюпова. - Сейчас в учреждениях культуры отрасли трудятся более 23,6 тысячи человек, средняя зарплата по отрасли - 63,8 тысячи рублей.

В этом году стартовала программа «Земский работник культуры». Она как раз нацелена на то, чтобы молодые специалисты ехали в районы и оставались там работать.

Создается единое цифровое культурное пространство

- В России развивается цифровизация сферы культуры. С будущего года начнет функционировать единое цифровое культурное пространство. Цель - создать равные возможности доступа к учреждениям культуры для каждого человека, независимо от того, где он живет: в большом городе или отдаленном селе, - сказала министр культуры РТ. - Общая концепция программы на федеральном уровне уже подготовлена Министерством культуры Российской Федерации. Татарстан станет одним из пилотных регионов, где будут отрабатываться эти цифровые платформы.