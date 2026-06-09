Ирек Богуславский назвал три главные задачи Татарстана на ближайшие годы

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Республика
9 июня 2026  11:32
Автор:
Владислав Косолапкин

В новом выпуске программы «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ депутат Государственной Думы от «Единой России» Ирек Богуславский обозначил ключевые направления развития республики на перспективу. По его мнению, приоритетами должны стать обеспечение безопасности, укрепление социальной стабильности и дальнейшее развитие экономики.

Парламентарий подчеркнул, что для страны важны три вещи: защита от внешних угроз, внутренняя безопасность и социальные гарантии для граждан. Однако фундаментом для всего этого служит сильная экономика. Именно она, по словам Богуславского, является основой для решения главных вопросов, волнующих жителей: развития здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и повышения качества жизни в целом. Для достижения этих целей необходимо создавать новые рабочие места, развивать промышленность, внедрять высокие технологии и поддерживать научные разработки.

Богуславский также отметил, что Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов. Этому способствуют сильная управленческая команда, развитая инфраструктура, высокий уровень культуры, спорта и промышленности. Республика остаётся одним из пилотных регионов страны, где апробируются новые проекты и инициативы.

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