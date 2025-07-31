Искусственный интеллект управляет дорожным движением в столице РТ

Как снижают аварийность

Доклад заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Ильдара Шакирова на аппаратном совещании 28 июля был посвящен достижениям города в сфере снижения аварийности на дорогах. А они достаточно масштабные и выражаются в следующих показателях: за прошедшие 5 лет количество ДТП снизилось на 28%, число пострадавших в них уменьшилось на 25%, а погибших - на 26%. Успехи особенно впечатляют на фоне растущей автомобилизации столицы республики. То есть машин на казанских улицах все больше, а аварий все меньше.

Шакиров обрисовал и текущую ситуацию: за первое полугодие в Казани произошло 534 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, 8 человек погибли и 649 получили травмы различной степени тяжести. В городе по итогам прошлого года выявлены 68 аварийно опасных участков.

Как же в Казани так успешно снижают аварийность? А все благодаря комплексу таких мероприятий, как установка проекционных пешеходных переходов и дополнительных дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка осевых ограждений безопасности, обустройство искусственными неровностями, установка дополнительного искусственного освещения, строительство новых тротуаров и подходов к пешеходным переходам.

ГАИ Казани определила четыре участка с наибольшим числом аварий. Это перекрестки улиц Кремлевская - Чернышевского, Восстания - Окольная, Маркса - Муштари и Айдарова - Лукина. В ближайшее время на них будут приняты необходимые меры.

Еще до начала текущего учебного года будут установлены светофорные объекты вызывного действия еще на трех проблемных участках улично-дорожной сети: в районе домов №100 по улице Журналистов и №11 по улице Бигичева, а также полноценный светофорный объект на пересечении улиц Магистральная и Яшь Кыч.

Помимо этого городскими властями было приобретено более 2600 дорожных знаков и 18 Г-образных опор с дорожными знаками «Движение по полосам». В настоящее время также ведутся работы по их установке.

Велосипедисты и самокатчики на контроле

Наш город находится на самом острие прогресса: для обеспечения оптимальной пропускной способности дорог в Казани сегодня работает одна из наиболее продвинутых из существующих автоматических систем управления дорожным движением четвертого поколения, которая использует искусственный интеллект. Она практически ежесекундно осуществляет сбор информации с 983 детекторов транспорта и 356 камер видеонаблюдения для оперативного реагирования на изменения дорожно-транспортной обстановки. Более того, система имеет возможность гибко менять режимы управления целыми группами светофорных объектов, оптимизируя движение, то есть увеличивая скорость проезда по городу. На сегодня программно-технический комплекс для оптимизации движения транспорта уже внедрен на 242 ключевых перекрестках. Вся получаемая с периферийного оборудования информация транслируется в диспетчерский центр АСУДД. До конца текущего года к системе будет подключено еще 14 светофорных объектов. Все основные магистрали и более половины от общего количества светофоров в городе будут контролироваться этой системой.

Кроме того, в рамках пилотного проекта на перекрестке улиц Большая Красная и Толстого оборудована интеллектуальная система обеспечения безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах, которая позволяет детектировать пешеходов и оповещать водителей о наличии людей на нерегулируемом пешеходном переходе. Она при помощи камер и детекторов не только распознает пешеходов, но и собирает видеоинформацию о нарушении водителями правил дорожного движения в части непредоставления преимущества пешеходам. Она же мониторит неспешивания лиц, управляющих велосипедами и самокатами, перед переходами.

По результатам тестирования и анализа аварийности будет принято решение о целесообразности использования данной системы и на других нерегулируемых перекрестках.

Что касается обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта, то в текущем году выделенная полоса для движения городского пассажирского транспорта появилась на проспекте Альберта Камалеева.

«Дозор» не дремлет

Для борьбы с несанкционированной парковкой, особенно там, где она в принципе запрещена, то есть в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», комитетом по транспорту совместно с Госавтоинспекцией начата работа по фиксации автомобилей нарушителей. Было принято решение провести доработку существующих комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил парковки «Дозор», позволяющих параллельно с контролем работы муниципальных парковок вести фиксацию нарушений в зоне действия знака «Остановка запрещена» без приобретения дополнительных комплексов «Паркон».

Первый такой комплекс уже запущен по улицам Чистопольская, Сибгата Хакима, Мусина, Меридианная, Бичурина, Адоратского, Нигматуллина. Так что проезжающим здесь стоит парковаться особенно внимательно и осторожно. Только за первый день работы комплекс зафиксировал 180 нарушений. А в ближайшее время по этому же алгоритму планируется запустить все 40 автомобилей МКУ «Организатор городского парковочного пространства», что должно нормализовать существующую дорожно-транспортную обстановку в городе.