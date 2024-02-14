Искусство, созданное с любовью, стирает любые границы

9 февраля на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева прошло очередное заседание экспертного клуба «Волга». На этот раз приглашенные гости обсудили, как реализуется национальный проект «Культура» в Татарстане. Собравшиеся эксперты пришли к единому мнению, что именно культурные ценности лежат в основе практически любых достижений республики. Министр культуры РТ Ирада Аюпова, признавая важность создания и обновления уже созданной инфраструктуры для развития различных креативных индустрий, начала все-таки не с этого, а с человеческого фактора. По ее словам, какую бы замечательную ни создали инфраструктуру, ее прежде всего должны наполнять люди, «горящие изнутри», то есть живущие творчеством. Как образно выразилась министр, «иначе не полетит».

Впрочем, и с инфраструктурой для культурных мероприятий в республике все отлично. Только федеральных средств за последние пять лет было освоено более 6 млрд рублей.

Аюпова отметила большую востребованность различных культурных мероприятий в республике. Об этом свидетельствуют следующие цифры: некоторые учреждения культуры значительно увеличили их количество - по плану их должно было быть 300 за год, а реально проведено более 700. Но при этом билетов на всех желающих все равно не хватает. Кстати, за 11 месяцев прошлого года вся сфера культуры заработала 6,3 млрд рублей. Из них только государственные учреждения - 2,7 млрд рублей.

Главной задачей нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, является сохранение и приумножение культурных традиций российских народов и народностей. Проект призван повысить доступность культурных благ для граждан, проживающих не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах, в том числе в сельской местности.

В Татарстане в рамках нацпроекта «Культура» проведены масштабные мероприятия по обеспечению качественно нового уровня развития инфраструктуры. В 2023 году на реализацию национального проекта «Культура» в Татарстане было предусмотрено 1,5 млрд рублей.

За счет регионального проекта «Культурная среда» в 2023 году отремонтировано и создано 35 учреждений культуры (ожидается, что по итогам пяти лет реализации проекта таковых будет 137). За последние пять лет при поддержке федерального бюджета в Татарстане открыли четыре театра (пять получили новое техническое оснащение), два центра культурного развития, 27 культурно-досуговых учреждений, 14 модельных библиотек в сельской местности, а доля учреждений культуры, требующих ремонта, сократилась в 1,5 раза.

За счет средств национального проекта в республике проводилась работа по ремонту домов культуры: на обновление ДК в селе Константиновка Мензелинского района и в селе Мульма Высокогорского района суммарно выделили более 630 млн рублей. Ремонт детской музыкальной школы №2 в Казани обошелся в 312,6 млн рублей. Музыкальными инструментами оснастили 28 образовательных учреждениях Татарстана.

Обновлены учреждения культуры и в Закамье. За период действия национального проекта отремонтированы Набережночелнинский государственный татарский драмтеатр и детская школа искусств «Созвездие» Нижнекамского района, реновациям подвергли также районный Дом культуры Буинского района, центр культурного развития «Созвездие» в Елабужском районе, Шереметьевскую сельскую библиотеку в Нижнекамском районе, Музей Великой Отечественной войны и краеведения в Сармановском районе и многие другие учреждения культуры.

Символическим венцом многолетней работы по направлению «Культурная среда» стало открытие реконструированного драмтеатра в Буинске и отреставрированного Казанского художественного училища имени Фешина.

Благодаря проекту «Творческие люди» 4529 специалистов прошли повышение квалификации, обучившись в 13 российских вузах. В 2023 году в Татарстане реализованы три масштабных фестивальных проекта: Международный оперный фестиваль имени Ф.Шаляпина, Международный фестиваль классического балета имени Р.Нуриева, международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» за 2023 год в Татарстане открылись две новые школы креативных индустрий в дополнение к созданной ранее в Казани. Они заработали в Альметьевске и Нижнекамске. Обучение в школах креативных индустрий ведется по четырем направлениям креативных технологий: «Дизайн», «Анимация», «Фото- и видеопроизводство» и «Интерактивные компьютерные технологии». Благодаря проекту «Цифровая культура» в Татарстане также прошли мероприятия в сфере культуры и кинематографии, включая оцифровку книжных изданий в Казани.

Сеть учреждений культуры в Республике Татарстан насчитывает 3,8 тысячи объектов, в том числе 1892 культурно-досуговых учреждения, 1507 библиотечных учреждений, 117 образовательных учреждений, 180 музейных единиц, 13 домов дружбы народов. В Год национальных культур и традиций в Татарстане реализовано более 9 тысяч творческих проектов, охват участников которых превысил 1,5 млн человек. За 2023 год в РТ зафиксировали свыше 92 млн посещений культурных мероприятий.

В республике оказывается поддержка участникам СВО и их семьям. Кроме прочих льгот, такая категория граждан обеспечивается бесплатным посещением госучреждений культуры. Всего этой мерой поддержки воспользовались более 57042 раз.

В числе крупных событий на 2024 год запланированы Всероссийская детская фольклориада, Всероссийский библиотечный конгресс, проект «Музейные маршруты России», Культурный форум стран БРИКС и ряд других.

Объехавший почти всю Россию телепродюсер и предприниматель Николай Шкаруба отметил большой качественный рывок в культурном плане, который сделала вся страна с 2010 года. По его мнению, достижения культуры прежде всего выражаются в повседневном поведении людей. Он привел в пример нынешнюю молодежь, которая, по его наблюдениям, даже уткнувшись в смартфоны, не упустит шанса оказать помощь тем, кто рядом, особенно пожилым. Шкаруба произнес самые главные слова встречи: нужно все делать с любовью, говорить, в том числе и на художественном языке, от сердца к сердцу. И тогда не будет никаких границ. Во всяком случае, культурных.

Спикер с большим энтузиазмом отозвался о текущем времени. «Раньше всегда творческий человек зависел от государства или от богатого человека», - заявил он. А теперь, по его словам, целевым образом выделяют средства на самые разные проекты в сфере культуры: бери да делай, только правильно оформляй заявку. Шкаруба привел в пример Фонд президентских грантов.

Ставший известным на всю страну после выхода фильма «Микулай» молодой режиссер Ильшат Рахимбай заметил, что сейчас пришло время погружения в себя. В том числе и в сфере национальных культур. «Попкорновое» кино постепенно вытесняется из кинозалов из-за наложенных западными партнерами ограничений. Его место должно занять аутентичное кино. Для этого надо найти свою уникальность. Именно уникальность интересна всему миру.

«Нам нужно говорить на нашем киноязыке, рассказывать истории, которые больше нигде, кроме Татарстана, не могут произойти», - добавил режиссер.

Директор фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова обратила внимание на то, что главная задача на сегодня, стоящая перед любым искусством, - выстроить диалог между разными культурами. Она подчеркнула, что в их театре стараются разрушить стену между актером и зрителем.

Руководитель креативного агентства, дизайнер Арина Судакова сказала, что всегда испытывает гордость, когда проекты ее команды отмечают в других регионах и при этом называют эту команду татарской. К слову, именно ее команда создавала интерьер ИТ-парка, в котором проходило заседание. Судакова, исходя из своего опыта, отметила, что отечественных дизайнеров в частности и других представителей креативных индустрий в целом ценят во всем мире.

Тему востребованности российских специалистов подхватила министр культуры. Она заявила, что никакой культурной изоляции страны нет и быть не может. Ибо настоящая культура не знает границ. Аюпова призвала ломать границы и внутри себя (в художественном смысле, разумеется), выходить за рамки обыденного. У отечественных креаторов должны быть амбиции на создание проектов, которые удивят весь мир.

Аюпова резюмировала, что нацпроект нужен прежде всего для того, чтобы раскрыть национальный дух страны.