Исламские финансы: сделок все больше, но информации недостаточно

В Татарстане подвели итоги партнерского финансирования за шесть месяцев с начала года. Оно было внедрено в республике 1 сентября 2023-го.

Партнерское финансирование - это, говоря простым языком, работа с деньгами по законам шариата. Его еще называют исламским банкингом.

Скоро будет год, как наша республика является одним из четырех регионов, где в экспериментальном пока режиме тестируется применение исламских финансовых технологий. Кроме Татарстана, пилотный проект заработал в сентябре 2023 года в Чечне, Дагестане и у наших соседей - в Башкортостане.

Надо отметить, что из 22 компаний, зарегистрированных в реестре Центробанка РФ в качестве предоставляющих услуги партнерского финансирования, 16 находятся в Татарстане.

Руководитель подразделения по партнерскому (исламскому) финансированию при Министерстве экономики РТ Руслан Халиуллин кратко подвел итоги работы этих организаций за шесть месяцев 2024 года. Общее количество заключенных сделок с участием партнерского финансирования за полгода увеличилось в два раза и составило 1255. В деньгах это 2,8 млрд рублей. В прошлом году сделок заключено только на 1,3 млрд рублей. Прогресс налицо.

Халиуллин привел пример: «Буквально на днях была интересная пилотная сделка, в результате которой у нас может сформироваться определенный аналог межбанковского рынка».

Если говорить о структуре сделок с участием партнерского финансирования, то в ней, по словам Халиуллина, доминируют соглашения в форме мурабаха. Это популярный во всем мусульманском мире инструмент исламского банкинга, представляющий из себя договор купли-продажи товара в рассрочку по согласованной обеими сторонами цене, которая включает и оговоренную наценку финансовой организации. Это некий аналог потребительского кредита. Но по шариату кредиты запрещены.

«Сейчас мы занимаемся формированием рынка, потому что инвестировать можно по-разному. Можно через акции, есть прямые инвестиции. Наша задача - чтобы у любого человека, который хочет инвестировать в соответствии с нормами шариата, был диверсифицированный портфель - акции, недвижимость, сукук. Когда рынок сформируется, человек сможет сам анализировать или обратиться к специалистам, которые проводят полный анализ», - заявил Халиуллин.

Он раскрыл, что для информирования населения об исламском банкинге и работы с потенциальными клиентами создан единый электронный портал. По его словам, самая важная на сегодня задача - это рассказывать людям о новых возможностях. Тем более что инструментами исламского финансирования может воспользоваться кто угодно, необязательно для этого быть мусульманином.

Председатель правления компании «Ас Салям» Ренат Едиханов определил ключевым преимуществом партнерского финансирования справедливое распределение рисков и прибыли. В этом случае и инвестор, и все участники финансируемого проекта несут равную ответственность за его успешность. И если он прогорит, то прогорят все.

Другая важная особенность - в основе любой исламской сделки лежит какой-то актив. В исламе не принято пользоваться производными финансовыми инструментами типа фьючерсов.

Едиханов отметил, что в Татарстане нужно развивать рынок сукук - это исламский эквивалент облигаций. Чтобы потенциальные инвесторы, рассматривающие возможности в нашей республике, смогли куда-нибудь вложиться. Именно этим и занимается недавно созданная организация, возглавляемая им. Здесь разработали платформу для обращения халяльных финансовых продуктов. Едиханов попросил дать им время - рынок только формируется.

Директор центра исламского банкинга ПАО «Ак Барс» Банк Марат Садриев рассказал, что их финансовая организация уже давно работает с некоторыми инструментами партнерского финансирования. В пример он привел исламскую ипотеку и специальные банковские карты для мусульман. По последним не получится приобрести ничего запрещенного Кораном. Правда, спикер не назвал ни процент по ипотеке, ни объем уже выданных займов.

Садриев сообщил о некоторых факторах, которые на сегодня тормозят развитие этого направления. Во-первых, в России нет единых стандартов использования исламских финансовых продуктов. Во-вторых, из-за необходимости уплаты НДС по сделкам исламские продукты становятся немного дороже традиционных. Так, при покупке квартиры по ипотеке клиент платит госпошлину не более 2 тысяч рублей, а в рамках исламского финансирования - 22 тысячи рублей. Хотя в целом ипотека с использованием исламских финансов, по словам Садриева, получается выгоднее обычной.

И в-третьих, основная масса населения пока слабо представляет, что такое исламские финансы и как ими пользоваться.