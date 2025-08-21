В РТ 98% школ выполнили требования Роспотребнадзора

На заседании Кабинета Министров Республики Татарстан объявлено о практически полной готовности образовательных учреждений к началу учебного года. Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, 98% школ региона выполнили предписания надзорного ведомства.

Из 416 школ, где в прошлом году были выявлены нарушения, остаются невыполненными предписания лишь в семи образовательных учреждениях. Основной причиной задержки является незавершенный ремонт. «Осталось еще десять дней, и мы надеемся, что все работы будут завершены до 1 сентября», — подчеркнула Авдонина.