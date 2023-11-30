Иван Гущин: За «здоровьем» башни Сююмбике нужно следить

Как сегодня в республике заботятся о культурном наследии? Какие памятники истории и архитектуры в зоне пристального внимания реставраторов? И как цифровые технологии защищают наше историческое наследие? Об этом наша беседа с гостем редакции «Казанских ведомостей» - председателем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иваном Гущиным.

Собственники объектов культурного наследия смогут вздохнуть свободнее

- Иван Николаевич, в последнее время в сфере сохранения культурного наследия происходят большие изменения. В чем их суть?

- Сегодня мы наблюдаем активную нормотворческую работу отраслевого федерального министерства совместно с депутатским корпусом. Вносятся изменения в действующее законодательство об охране объектов культурного наследия (ОКН), направленные на упрощение порядка работы на охраняемых объектах. Отдельное внимание в этом году уделено вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, находящихся на государственной охране. Активно обсуждается оптимизация работ, связанных с проведением археологических исследований. Введен особый порядок сохранения памятников Великой Отечественной войны - объектов культурного наследия.

- 1 сентября этого года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Облегчат ли они жизнь собственникам объектов культурного наследия?

- У нас есть программа капремонта ЖКХ. Все мы, жители многоквартирных домов, вносим плату за капремонт - 6,95 рубля за квадратный метр общей площади квартиры. Так формируется определенный фонд, средства из которого идут на ремонт подъездов, кровли, водопровода и других важных систем. Как проводить капремонт в обычном доме - понятно. А что делать с жилыми многоквартирными домами, которые являются памятниками архитектуры? Вопросы управления объектами культурного наследия и их содержания остро стояли всегда. Поправки в законодательство как раз облегчили эту задачу. Комитетом совместно с исполкомом, администрациями районов, управляющими компаниями в настоящее время выстроена работа так, чтобы максимально упростить и сократить сложный и долгий порядок согласования. Например, в доме есть лестница, которая является объектом охраны, вот ее будут ремонтировать по специальным правилам, а все остальное - крышу, фасад, коммуникации - по общим правилам капремонта.

Станут ли «сталинки» объектами культурного наследия?

- Археологическая экспертиза обязательна перед началом любого масштабного строительства?

- Сегодня определено законом, что любые строительные проекты должны проходить археологическую экспертизу. Без проведения такой экспертизы ни одно строительство не начинается. Эта норма действует на всей территории Российской Федерации. Археолог выезжает на место строительства в прямом смысле с лопатой для исследования территории. Чтобы разрешить разногласия и споры на тему необходимости проведения предварительной историко-культурной экспертизы земельных участков, могу отметить, что с 2015 года - с момента действия нормы - в республике было обнаружено 115 ранее неизвестных памятников археологии. Например, в Аксубаевском районе в 2019 году был обнаружен «Старокиязлинский могильник». На участке, где проектировались объекты нефтяной инфраструктуры, было выявлено 171 мусульманское погребение X - XIV веков.

- А что по закону признается археологическим наследием?

- То, что находится под землей и старше 100 лет, - это уже археологическое наследие. Для памятников и объектов недвижимости этот временной критерий - 40 лет. То есть здания старше 40 лет уже могут считаться объектами культурного наследия.

- Значит, «сталинки» - это уже культурное наследие?

- Советское наследие у нас на примете. В частности, в 2018 году поселок им. Серго Орджоникидзе (Соцгород) в Авиастроительном районе Казани поставлен на государственную охрану в качестве достопримечательного места. В установленных границах действуют особые требования к осуществлению деятельности, а непосредственно исторические дома отнесены к предмету охраны.

Реставрация деревянных памятников - почти ювелирная работа

- Как обстоит вопрос с реставрацией деревянных зданий? Требует ли он особого внимания и контроля?

- Памятники деревянной архитектуры - достаточно уязвимая категория объектов культурного наследия. На государственной охране значится больше 100 объектов. Один из них - старинная церковь Живоначальной Троицы в селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана. Это деревянный кряшенский храм, построенный на средства прихожан и известного елабужского купца, благотворителя Ивана Стахеева в конце 80-х годов XIX века. Мы получали обращения от жителей района на татарском языке: «Спасите нашу церковь!» Комитет поддержал инициативу прихожан и органов местного самоуправления. Разработан проект, и сейчас идут работы по реставрации храма.

Сегодня выполняются противоаварийные работы в мечети в селе Айбаш Высокогорского района. Деревянные элементы сруба, перекрытий и кровли объекта культурного наследия пронумерованы и бережно перевезены на специализированную базу, где идут восстановительные работы.

Усилиями реставраторов восстановлена Михайло-Архангельская церковь 1757 года, расположенная в деревне Архангельские Кляри Камско-Устьинского района. В этом году объект торжественно был открыт для религиозной деятельности.

- Насколько сложна реставрация деревянных памятников культуры?

- Это почти ювелирная работа, требующая в том числе и научных знаний. Были случаи, когда собственники объектов культурного наследия самостоятельно принимались за ремонт, без консультации со специалистами. Думали все просто: взял и сделал. Но потом, чтобы спасти здание, все фактически приходилось переделывать.

Одной из проблем считаю отсутствие кадров. Раньше подмастерья помогали мастерам, на практике учились работать с деревом, другими материалами и постепенно сами становились мастерами, передавали секреты ремесла своим ученикам. А сегодня реставрацией пытаются заниматься самоучки. Появились бензопилы, другие современные инструменты, материалы, которые упростили труд строителей, но для реставрации старинных зданий необходим совсем иной подход.

«Наследие в цифре» помогает заглянуть в завтрашний день

- Иван Николаевич, в СМИ стали появляться материалы о том, что легендарная башня Сююмбике разрушается…

- Башня Сююмбике имеет сложную многофакторную историю, связанную с ее особенностью, будучи «падающей» башней. И то, что туристы ее разбирают по кирпичикам, приближая падение, - это, конечно, миф. Башне Сююмбике ничто не угрожает. По исследованиям ученых, башня из кирпича была построена на месте соборной мечети и стоит на старом деревянном фундаменте, поэтому со временем она начала «падать». В 2000-е годы фундамент башни был укреплен, процесс отклонения остановили. Сегодня есть технологии, которые позволяют башню «выпрямить», и нам предлагали это сделать. Но зачем?

Мы внимательно следим за «здоровьем» башни Сююмбике. Было осуществлено инструментальное обследование состояния кирпичной кладки стен и фундамента. Проводится регулярный мониторинг ее состояния.

- Татарстан - один из четырех пилотных регионов, где начала реализовываться госпрограмма РФ по созданию Национальной системы пространственных данных. Что это такое?

- Это проект, в который будет интегрировано множество разрозненных информационных систем и сервисов о земле и недвижимости, таких как кадастровые данные, цифровые карты, топографические и геодезические материалы, аэрофотоснимки, и который обеспечит доступ к актуальным пространственным данным в режиме реального времени. Одним из направлений национальной системы пространственных данных является наполнение ее сведениями о территориях объектов культурного наследия, имеющих особый режим использования. В рамках пилотного проекта комитетом утверждено почти 500 правовых актов об утверждении границ территории.

- Какой опыт нашей республики в сохранении ОКН особенно интересен другим регионам России?

- Казань прошла через свой 1000-летний юбилей, строительство метрополитена, универсиаду, чемпионат мира по футболу, другие события мирового масштаба. Мы прошли через сложнейшую процедуру включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО таких объектов, как историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль», Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и Свияжский монастырь, астрономические обсерватории Казанского федерального университета. На государственной охране в республике сегодня 5784 исторических объекта, из которых 447 являются объектами культурного наследия федерального значения. Кроме того, на территории Татарстана расположено 13 исторических поселений, среди которых Елабуга и Чистополь, имеющие федеральный статус. Все это огромный практический опыт, который интересен специалистам. И то, что Казань не первый год организовывает и принимает всероссийскую научно-практическую конференцию «Наследие в цифре», говорит только о том, что цифровое будущее уже наступило и мы оказались к нему готовы!