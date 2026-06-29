К концу недели в РТ потеплеет до +30 градусов

В ближайшие дни в Татарстане сохранится прохладная и дождливая погода, однако к концу недели синоптики прогнозируют заметное потепление — до +30 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В минувшие выходные дневные температуры не превышали +12…+19 градусов, ночью столбики термометров опускались до +5…+12. Среднесуточная температура оказалась на 6–8 градусов ниже климатической нормы. В понедельник, 30 июня, в большинстве районов ожидаются дожди (местами сильные), на западе и в Казани осадки маловероятны. Также прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 22 м/с. Ночью — +10…+15, днем — +18…+23.

1 и 2 июля небольшие дожди сохранятся на востоке региона, но воздух начнет прогреваться: до +20…+25 в первый день и до +28 на западе республики во второй. 3 июля осадков не ожидается, температура поднимется до +23…+28. По предварительным данным, 4 июля местами пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров достигнут +30 градусов. Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза.