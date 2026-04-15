К «Тотальному диктанту» впервые присоединятся люди с особенностями здоровья и дошкольники

В Татарстане расширяются границы участников «Тотального диктанта». В этом году к акции впервые активно подключились люди с особенностями здоровья и воспитанники детских садов.

На базе пяти площадок организованы специальные аудитории, где диктант смогут написать все желающие — в том числе учащиеся школ для детей с нарушением слуха, их педагоги и ветераны. Уже заявились целые семьи.Для самых маленьких участников подготовили не диктант, а творческие задания: ребусы, головоломки и развивающие упражнения. На сегодня зарегистрировано 350 участников из 70 детских садов по всей республике.

Начальник управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнила, что участие в диктанте — это не только проверка знаний, но и знакомство с образцами современной художественной литературы. В прошлые годы тексты были посвящены экологии (2023), дневникам (2024) и поиску чудесного (2025).

«Тотальный диктант» пройдёт 18 апреля в 14:00. Регистрация открыта. Организаторы приглашают всех — от дошкольников до людей с особенностями здоровья — проверить свою грамотность и провести время с пользой.

