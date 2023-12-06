news_header_top_970_100

Как казанские школьники искали снежного барса в облаке

На этой неделе в казанском лицее №5 для учащихся 6-9 классов прошли «Уроки цифры», посвященные облачным технологиям. Организаторы подошли к процессу творчески, школьникам предложили найти в интернет-облаке снежного барса.

news_top_970_100
Республика
6 декабря 2023  12:44
Автор:
Владислав Косолапкин

Событие было организовано в рамках образовательного проекта «Урок цифры» от «Яндекс». В роли наставников для школьников выступили заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев и руководитель региональных проектов «Яндекс.Учебник» Дмитрий Кононов.
На занятии, основанном на реальном проекте «Yandex Cloud» для Сайлюгемского национального парка, изучается популяция краснокнижных снежных барсов с использованием облачных сервисов и нейросетей. Урок «Облачные технологии: в поисках снежного барса» продемонстрировал эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы. Школьников познакомили с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, объяснили, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.

Заместитель главы Минцифры РТ Альберт Яковлев примерил на себя роль наставника.

Фото предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

- Урок Цифры - это важный образовательный проект для школьников нашей страны и республики, и отличная возможность для молодого поколения углубиться в основы цифровой экономики, цифровых технологий и программирования, - прокомментировал Альберт Яковлев. - Это прекрасный шанс для ребят шагнуть за пределы привычных школьных занятий. В новом уроке от Яндекса школьники узнают, как облачные технологии и искусственный интеллект ежедневно помогают решать практические задачи в самых разных областях.
Чиновник также отметил, что обеспечение учебных заведений республики доступом к высокоскоростному интернету позволяет использовать облачные технологии в образовательном процессе.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани были награждены волонтеры, оказывающие поддержку участникам СВО
За две недели автоинспекторы Казани поймали более 650 молодых водителей - нарушителей
В Татарстане стартовала «горячая линия» по вопросам качества новогодних подарков
Как казанские школьники искали снежного барса в облаке
Стартовал новогодний конкурс от Госавтоинспекции Казани
В Казани Госавтоинспекция провела рейд «Молодой водитель»
15 шагов по подготовке автомобиля к морозам
15 шагов по подготовке автомобиля к морозам
Когда наука свернула не туда