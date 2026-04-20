Как «Пятачок» в Набережных Челнах объединил поколения и получил поддержку фестиваля «Күрше»

Одним из ярких примеров того, как инициатива жителей перерастает в народное движение, стал проект «Пятачок» в Набережных Челнах. О нем на пресс-конференции рассказала главный редактор газеты «Шәһри Чаллы» Резида Юсупова.

Что такое «Пятачок» и почему это бренд города

В 70–80-х годах со всех уголков страны люди приезжали в Челны строить КамАЗ. Тогда еще не было культурных и социальных объектов, и молодые люди, жившие в общежитиях, выходили на улицы — танцевали под баян, знакомились, влюблялись. По неофициальной статистике, 80 процентов пар, создавших тогда семьи, познакомились именно в этих местах — «пятачках».

Пять лет назад газета «Шәһри Чаллы» решила возродить традицию. «Мы хотели два раза только провести, чтобы напомнить о нашей газете, — признается Юсупова. — А получилось так, что люди сами не дали нам это все закончить».

Проект быстро набрал популярность. По просмотрам в соцсетях среди изданий «Татмедиа» «Пятачок» занял третье место — 5 миллионов просмотров только в официальных аккаунтах. Статистика показывает: проект смотрят в Казани, Уфе, Астрахани, Перми, а в последнее время — даже в Турции и Германии.

Первые годы приходило старшее поколение — с ностальгией о молодости, чтобы встретиться с теми, с кем вместе работали на заводе, жили в малосемейках, а иногда — чтобы увидеть первую любовь.

«А сейчас, последние два года, к нам тянется молодежь, — отмечает Юсупова. — Нам это очень ценно. На это лето мы подготовили программу с участием студентов».

Важно и то, что «Пятачок» объединяет всех без исключения. «У нас все приходят — люди с инвалидностью тоже танцуют, — рассказывает главный редактор. — Нас узнают на улице, приходят с гостинцами, кто конфеты приносит, кто беляши. Мы для них как родные люди».

Поддержка Раиса Татарстана и победа в «Күрше»

Два года назад Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил проект и выложил видео в своих соцсетях с подписью: «Молодец, "Шәһри Чаллы". Возродили пятачки».

«У нас крылья после этого появились, — признается Юсупова. — И как Бог услышал — в прошлом году объявили “Күрше”. Для нас это такое подспорье было».

Проект стал победителем фестиваля. За два раза «Пятачок» выиграл 1,4 миллиона рублей. Количество участников превысило 25 тысяч человек.

Особенно запомнился зимний сезон. «Совпали морозные дни. 19 февраля было 27 градусов мороза, — вспоминает Юсупова. — Мы хотели отменить, но люди в соцсетях попросили не отменять». Вечер признали самым успешным и интересным.