Как вылезти из демографической ямы и не скатиться обратно?

Что поможет мотивировать женщин на многодетность, как снизить число абортов, чем помочь молодым семьям с детьми - эти и другие темы обсудили на круглом столе в Министерстве молодежи РТ. Выступали с предложениями не только эксперты в сфере медицины, представители духовенства, но и сами многодетные мамочки.

Демографическая ситуация в республике такова: с января по сентябрь в этом году родилось 27225 малышей, умерло 31746 человек. Естественный прирост отрицательный, естественная убыль составила 4521. В прошлом году за тот же период на свет появилось 27490 детей, ушло из жизни 33933 человека. Естественная убыль - 6443.

На круглом столе речь шла в первую очередь о мерах социальной поддержки семей с детьми. Так, по словам заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлии Абдреевой, в республике реализуется 6 федеральных мер и 55 региональных, которые охватывают более миллиона человек. К примеру, в Татарстане сельским мамочкам в возрасте до 25 лет при рождении первенца полагается единовременная выплата 50 тыс. рублей. Мамам в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка - 100 тыс. рублей.

Также среди региональных мер поддержки указали электронный сертификат на лекарства (10 тыс. рублей) детям до трех лет из семей с доходом ниже прожиточного минимума - 12219 рублей. В этом году такой сертификат получили 13117 человек.

Семьям с новорожденными с доходом ниже прожиточного минимума было вручено 2680 подарочных комплектов детских принадлежностей.

Полную компенсацию оплаты за детский сад получили 3943 семьи.

У многодетных семей свои льготы. Так, они могут получать 30-процентную субсидию на оплату ЖКУ, субсидию на приобретение лекарств для ребенка в возрасте до 6 лет, ежемесячную субсидию на проезд в учебное заведение.

Тем, кто воспитывает трех, четырех и более рожденных единовременно детей, полагается единовременное пособие, а также до их 1,5 лет - ежемесячное.

Медаль «Ана даны - Материнская слава» и единовременное пособие 10 тыс. рублей получают женщины, воспитывающие 5 и более детей.

100 тыс. рублей и медаль «Родительская доблесть» получают родители, которые воспитывают 7 и более детей.

Родители первого ребенка в возрасте до трех лет, если он был рожден или усыновлен до 1 января 2023 года и размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума (26638 рублей), получают ежемесячно 11852 рубля.

Также эксперты отметили, что улучшить демографическую ситуацию помог материнский (семейный) капитал, который стал серьезным стимулом и подспорьем семьям с детьми.

В этом году его размер на первого ребенка составляет 586,9 тыс. рублей, на второго - 775,6 тыс. рублей. В 2024-м на первого ребенка выплатят 631 тыс. рублей, на второго - 834 тыс. рублей.

О тенденциях в стране и Татарстане рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Так, по его словам, в России количество женщин активного детородного возраста (20 - 35 лет), на которых приходится 80% рождений в год, с 2011 по 2028 год сократится на 7 миллионов. И повлиять на эти цифры невозможно, потому что девочки и женщины, которые смогут рожать до 2030 года, уже родились. Поэтому для повышения рождаемости необходимы экстраординарные меры.

Правда, что касается Татарстана, то здесь коэффициент рождаемости живых детей на 1000 населения - 9,2, что чуть выше уровня среднего показателя по Российской Федерации (8,9). А по ПФО это один из лучших показателей. Рекордсмен по стране - Чеченская Республика, имеющая коэффициент 20,8.

Неплох в Татарстане и коэффициент фертильности (суммарный коэффициент рождаемости) - 1,43 ребенка на одну женщину. По России это 1,42.

Среди проблем Жаворонков обозначил такие моменты: низкий уровень здоровья и медицинской активности молодых мужчин и женщин. При этом распространенность инфекций, передающихся половым путем, он назвал «тихой эпидемией».

«Сексуальная активность молодежи очень высокая, а знания о способах предупреждения нежелательной беременности и безопасности интимных отношений основываются у них на мифах и слухах. Большинство безответственно относится к своему здоровью», - подчеркнул он.

К тому же среди населения, а иногда и медперсонала преобладает гормонофобия - боязнь приема и назначения гормональных препаратов и контрацепции.

Выходом из сложившейся ситуации замминистра видит хорошее репродуктивное просвещение населения. А лучшей профилактикой абортов, по мнению эксперта, является грамотное планирование беременности.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала об инициативе вывода абортов из коммерческих клиник. Связано это с отсутствием полноценного доабортного консультирования, достоверной статистики. По ее мнению, частники не соблюдают «неделю тишины», дающую возможность женщине изменить решение. Аборт «одного дня», к тому же в шаговой доступности, делает эту процедуру нормой. Впрочем, и сам персонал к этому относится соответственно.

В Татарстане, по словам Волынец, инициатива нашла поддержку. Треть клиник уже добровольно отказалась от лицензии на проведение абортов.

Летом этого года в Госдуму была направлена инициатива закрепить социальный статус беременных федеральным законом. Это гарантировало бы им социальные и правовые гарантии господдержки. К примеру, они получили бы право на бесплатное лекарственное обеспечение, скидку на оплату ЖКУ, право на бесплатную парковку. А в общественном транспорте появились бы специальные значки, требующие уступить место беременным. Все женщины получали бы подарок для новорожденного и право внеочередного обслуживания в государственных учреждениях.

Также в Госдуму была направлена инициатива установить в России официальный День беременных с закреплением его в календаре 7 апреля и 7 октября.

Отдельная инициатива касалась студентов. Если Госдума ее одобрит, то студентов с детьми будут обеспечивать комнатами в общежитии, в них же создадут специальные комнаты ухода и присмотра за детьми. Такие же комнаты могут появиться и при учебных учреждениях.

Не секрет, что во многих организациях уход в декретный отпуск не приветствуется. Кроме того, неохотно принимают на работу женщин с маленькими детьми, опасаясь частых больничных, отгулов по семейным причинам.

В защиту работодателей, использующих труд беременных женщин, в Госдуму было направлено предложение ввести льготы от государства:

- отчисления в пенсионный фонд снизить на 30%;

- страховой тариф понизить на 10%;

- выплаты по медстрахованию снизить на 10% или освободить от уплаты взносов в ФОМС;

- освободить от перевода в бюджет государства НДС, подоходного налога, имущественного налога.

По мнению участников круглого стола, работодателям должно стать выгодно брать на работу беременных женщин и матерей с детьми так же, как инвалидов.

Кстати, пугающую статистику привела заведующая гинекологическим отделением ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г. Казани Эльмира Мамедова. Так, по результатам опроса сотни казанских студентов в возрасте от 18 до 22 лет:

- 7% относят себя к направлению childfree, то есть «свободных от детей», - это субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей;

- 2% от числа опрошенных вообще не имеют гендерной определенности, то есть не решили, кем им больше хочется себя ощущать - девушкой или мужчиной.

Также были выявлены транссексуалы - люди, считающие, что их гендерная идентичность не соответствует зарегистрированному при рождении полу. Им некомфортно жить в своем теле, они мечтают сменить пол.

«Мы считаем, что данный «западный вирус» имеет тенденцию к распространению. В наших руках - задать другой вектор», - заявила Мамедова.

Кстати, в день проведения круглого стола стало известно, что Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.