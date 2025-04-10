Как защититься от мошенников в цифровую эпоху

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Полезное
10 апреля 2025  11:28

Мошенники используют звонки, почту, мессенджеры и соцсети для атак, поэтому важно защищать данные во всех сервисах, рассказал РИА Новости Ярослав Селиверстов из «Университета НТИ 2035».

Защита от мошеннических звонков

Злоумышленники часто представляются сотрудниками банков, полиции или соцслужб. Для блокировки таких звонков эксперт рекомендует:

  • Kaspersky Who Calls – определяет подозрительные номера с помощью ИИ.

  • «Чисарь» (российский аналог Truecaller) – помечает спам и мошенников.

  • «Коллтрекер» – анализирует и блокирует нежелательные вызовы.

Эти приложения можно установить на телефоны детей и пожилых родственников.

Безопасность электронной почты

Фишинговые письма с вирусами и вредоносными ссылками – распространенная угроза. Селиверстов советует:

  • Использовать Gmail, Outlook, ProtonMail или «Яндекс.Почту» – они автоматически фильтруют опасные письма.

  • Отключить автозагрузку вложений и ссылок в настройках.

  • Настроить пересылку подозрительных писем от родственников для проверки.

  • Установить антивирус с ИИ-защитой, блокирующий вредоносные файлы.

Защита в мессенджерах и соцсетях

  • ВКонтакте: включить «Фильтровать подозрительные сообщения» и «Скрыть сообщения от незнакомцев».

  • Telegram: использовать ИИ-ботов для удаления спама в группах.

  • Браузеры: установить расширения, блокирующие мошеннические сайты.

Детская безопасность в сети

  • Google Family Link (Android) и Apple Screen Time (iOS) – контроль приложений и сайтов.

  • Безопасные DNS (Yandex DNS, AdGuard DNS) – фильтрация вредоносного трафика на домашнем роутере.

Эти меры помогут снизить риски и защитить финансы и личные данные.

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