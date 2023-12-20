Какими должны стать киоски прессы в Татарстане

Ежегодно число павильонов и киосков прессы уменьшается на тысячу. На сегодняшний день в стране их осталось всего 13275. По уровню обеспеченности торговыми площадями по продаже печатной продукции Татарстан оказался на 63-м месте из 85 по стране. В регионе насчитывается всего 188 киосков, павильонов и вендинговых аппаратов, в которых продается печатная продукция.

Эксперты из разных концов страны собрались в Казани на круглом столе «Меры стимулирования и перспективы развития системы продаж прессы в нестационарных торговых объектах (НТО)», чтобы обсудить сложившиеся тенденции и обменяться позитивным опытом и наиболее эффективными практиками. Особенно внимательно за ними следили представители Татарстана, остро заинтересованные в сохранении и развитии собственной сети распространения печатной прессы.

В роли организатора мероприятия выступила Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции РТ совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и союзом «Торгово-промышленная палата РТ». В дискуссии приняли участие представители региональной и муниципальной властей, Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и участники рынка распространения печатной продукции из разных городов: из Москвы, Казани, Воронежа, Липецка, Екатеринбурга. В роли модераторов встречи выступили замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов и президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

Айдар Салимгараев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», и Венера Якупова, президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости»

- Проблема это непростая, сейчас мы видим, что в республике количество нестационарных торговых объектов по продаже прессы ниже норматива в три раза, - обозначил в начале дискуссии руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. - Мы постоянно ищем варианты, каким образом совместить интересы издателей и муниципалитетов. По всей России пока нет единой политики в данном направлении, но мы можем взглянуть на опыт коллег, примерить, какие варианты могли бы стать наиболее приемлемыми для Татарстана.

Берем пример со столицы?

Вице-президент, член правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Евгений Абов рассказал о московском опыте. Столица - едва ли не единственный в стране субъект РФ, где киоски прессы включены в состав городского имущества, которое правительство Москвы передает на льготных условиях распространителям прессы.

На фоне других регионов количество НТО по распространению печати в Москве внушает уважение - в общей сложности их насчитывается около 1,2 тысячи. Однако всего два года назад их было на 400 больше.

Евгений Абов, вице-президент, член правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП)

- С начала 2010-х годов пресса перестает быть тем якорным товаром, который формирует покупательский трафик, - заявил Евгений Абов. - Из-за этого киоски прессы в наши дни испытывают серьезные финансовые сложности.

В своем докладе вице-президент ГИПП отметил, что за прошедшие 10 лет значительно изменилось потребительское поведение населения. Аудитория киосков печати смещается в сторону старших поколений. Активные слои населения, включая молодежь, все меньше мотивированы посещать киоски прессы в их нынешнем формате.

- Власти в Москве рассматривают распространение прессы и книг как важную социальную функцию, - подчеркнул Евгений Абов. - Однако сами киоски нуждаются в качественном обновлении. Издатели и распространители своими силами решить эту задачу не могут. ГИПП пытается разработать принципиально новую, экономически устойчивую модель взаимодействия муниципальных властей с распространителями и издателями прессы. Цель - привлечь к НТО «Печать» новых посетителей, «встроить» сети киосков печати в другие городские программы и социальные проекты, в конечном итоге - вернуть интерес населения к киоскам прессы как к важным и полезным городским объектам.

Будущее за молодежью

Силами ГИПП проведено специальное исследование особенностей покупательского интереса и потребительского отношения горожан к киоскам печати в Москве. Подробнее об этом рассказала Ольга Боброва - руководитель специально созданной группы экспертов ГИПП, корпоративный директор по маркетингу холдинга Independent Media.

- Хочу заметить, что газетные киоски воспринимаются позитивно всеми поколениями москвичей, - сказала она. - Они стали привычной частью городской среды. У юношей и девушек киоски вызывают ностальгические воспоминания из детства, когда они покупали в них журнал или игрушку. Однако в наши дни они воспринимаются как устаревший формат - и в части ассортимента, и на уровне персонала. Пресса уже не ключевой доходообразующий товар в этих киосках, а современный человек избалован разнообразием маркетплейсов.

Одной из составляющих необходимых киоскам изменений экспертам видится перенастройка ассортимента, упорядочение выкладки, новые подходы к оформлению киосков. На сегодняшний день сопутствующий ассортимент значительно зависит от решения регионального регулятора. Например, у нас в республике в павильонах прессы разрешили продавать кофе и еду, а в других регионах перечень дополнительных товаров ограничивается канцтоварами и игрушками.

Результаты исследования показали, что молодежь хотела бы видеть в киосках популярные товары, связанные, к примеру, с азиатской культурой и аниме: комиксы, значки, фигурки, футболки. Другие респонденты в число своих приоритетов включали БАДы, предметы гигиены...

Ольга Боброва также рассказала, что в павильонах прессы молодежью были бы востребованы сервисы, в том числе привычные современным пользователям мобильных гаджетов. Например, аренда пауэрбанков, услуги ксерокопирования, фотопечати, пополнение транспортных карт, продажа билетов на массовые и культурные мероприятия, использование киосков как пунктов выдачи и экспресс-доставки мелких товаров в шаговой доступности от дома или «на ходу».

По мнению экспертов, киоски печати в будущем будут выполнять и социальные функции, например, в качестве информационного пункта для туристов. Павильоны могут встроиться в городскую среду как часть программы «Безопасный город», как туристические, информационные центры. Киоски можно было бы задействовать в проектах по поиску потерявшихся людей.

Стоит отметить, что участники опросов и фокус-групп хотели бы, чтобы такие киоски, павильоны работали круглосуточно или хотя бы допоздна. При этом молодежь хотела бы видеть их работу более автоматизированной, когда взаимодействовать нужно не с продавцом, а с вендинговыми автоматами и постаматами.

Противоречия поколений

Все эти решения в существующих реалиях выглядят не только футуристично, но и весьма привлекательно для молодого активного поколения. Так и представляешь, как ранним морозным утром, когда магазины еще закрыты, подходишь к автобусной остановке и заходишь в павильон прессы. Там забираешь посылку, заказанную вечером, заряжаешь телефон, покупаешь чашечку кофе и, возможно, газету, журнал или книгу. И все это без очередей и взаимодействия с продавцом.

Только это может оказаться не слишком комфортно для возрастного поколения, которое как раз таки не терпит суеты и лишнего взаимодействия с электроникой при покупке. Ситуация напоминает сцену из знаменитого советского фильма: «Женщину вынули, автомат засунули». Пожилой потребитель прессы не просто покупает газету, для него важны взаимодействие с продавцом и общение.

Опыт бизнесменов

Представители распространителей печатной продукции также согласились, что выживать на рынке становится все сложнее.

Так, татарстанский предприниматель, учредитель ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов рассказал о ряде проблем, которые испытывает отрасль. В частности, становится все труднее выплачивать конкурентную зарплату продавцам.

Зуфар Хакимзянов, татарстанский предприниматель, учредитель ООО «Агентство торговли»

- До недавнего времени работать на пенсии продавцом в газетных киосках было почетно, но сейчас в сетевых супермаркетах им предлагают куда больше, - рассказал Зуфар Хакимзянов. - Раньше наша сеть отдыхала один день в году - 1 января. Сейчас многие наши точки не работают по субботам и воскресеньям, а то и чаще. Мы просто не можем найти достаточно продавцов на предлагаемую зарплату. Поэтому мы предлагаем ввести государственное субсидирование зарплат в данной отрасли.

Еще одной проблемой он назвал увеличение стоимости доставки федеральной прессы из Москвы в регионы. Предприниматель также подчеркнул, что без финансовой поддержки государства эти расходы становятся неподъемными.

Представитель татарстанского ИП «Мельников» Равиль Галиев посетовал, что низкая маржинальность отрасли не позволяет занимать коммерческие площади, где стоимость аренды начинается от 2,5 тысячи рублей за квадратный метр в месяц. При этом стоимость строительства объекта НТО в Казани составляет не менее миллиона рублей.

Более позитивным опытом поделились предприниматели из других регионов: генеральный директор ГК «Кардос» Олег Бережной (Москва), генеральный директор ООО «У метро» Николай Варченко (Москва), генеральный директор ИД «Свободная пресса» Юрий Таранцев (Воронеж) и генеральный директор ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж» Игорь Тимофеев (Воронеж, Липецк).

Участники рынка рассказали об успешном опыте трансформации устаревших газетных киосков в более современные павильоны с отдельным входом. Статистика показала: такое решение позволило расширить ассортимент и сделать посещение павильонов более комфортным, что моментально сказалось на покупательском трафике и выручке.

Важным компонентом успеха в отдельных городах, включая Воронеж и Липецк, стала поддержка муниципальных властей. Местные распространители прессы платят минимальную арендную плату за использование павильонов - до 12 рублей. При этом затраты на строительство и ремонт НТО также в значительной степени субсидировались государством.

Противоположную историю рассказал директор ООО «Предприятие «Розпечать» Сергей Ченцов (Екатеринбург), который посетовал, что отношения с муниципальными властями у его компании не сложились. А опыт замены киосков на павильоны оказался негативным - выручка только снизилась.

А что в Казани

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров рассказал, что городские власти используют все доступные меры по поддержке распространителей прессы в столице РТ.

Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома Казани

- За последние пять лет в Казани было демонтировано более двух тысяч объектов НТО, но это практически не затронуло киоски прессы, их количество не только не сокращалось, но и точечно увеличилось, - заметил он. - Хотя к ним накопилось немало вопросов, в частности, к их внешнему облику и формату. Мы должны задаться вопросом, насколько они отвечают реалиям времени. Не хочу показаться грубым, но не занимаемся ли мы паллиативной помощью, поддерживая формат, который потребителя уже не устраивает никоим образом? Не должны ли мы уйти в сторону того, чтобы создать удобный и конкурентоспособный продукт? В конечном итоге потребитель все равно проголосует рублем.

Ильдар Шакиров добавил, что по просьбе операторов рынка в Казани была снижена арендная плата за павильоны прессы до 35 рублей за «квадрат». Хотя во многих случаях половину площади павильона предприниматели сдают в субаренду продавцам кофе или мороженого. Только в 19 киосках продается исключительно печатная продукция.

При этом чиновник подчеркнул, что город может пойти навстречу предпринимателям, чтобы те могли расширить размер павильонов. Но только при условии, что те готовы организовать их в новом формате.

- Нас точно не устраивает внешний облик киосков, за 10 - 15 лет требования к ним сильно изменились, - отметил Ильдар Шакиров. - Мы не готовы выступать на стороне тех или иных операторов. Возможна поддержка на строительство и замену павильонов, но этот вопрос должен обсуждаться отдельно. Доступные меры поддержки мэрия города уже использовала.

Альтернативные пути

Шамиль Садыков, генеральный директор

АО «Татмедиа»

Пока распространители печатных СМИ ждут поддержки государства, их производители ищут альтернативные пути сбыта. В Татарстане АО «Татмедиа» предпринимает попытки продавать газеты и журналы через вендинговые автоматы. Пока их немного, они установлены на местах ключевых транспортных развязок Казани. Однако генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заявил, что автоматы уже продают больше журналов, чем киоски трех контрагентов в Казани вместе взятые. Он рассказал, что вендинговые автоматы занимают всего один квадратный метр площади, что позволяет экономить на аренде. К тому же они не нуждаются в продавце.

Также предпринимаются попытки продажи газет и журналов через маркетплейсы. Шамиль Садыков отметил, что благодаря им татары, живущие вне пределов РТ, могут покупать издания на родном языке.

- В течение трех лет мы смогли в три раза увеличить реализацию журналов, - поделился Шамиль Садыков. - В Казани у нас 91 киоск и 18 магазинов, которые занимаются реализацией газет и журналов. Мы сегодня продаем столько же журналов «Татмедиа», как и все остальные участники рынка, и это только начало.

Ильдар Сагдатшин, директор Татарского

книжного издательства

Ценным опытом в сфере продажи книг поделился директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин. Несмотря на то что издательство имеет сеть собственных фирменных магазинов, оно ищет новые форматы продаж.

- Мы реализуем продукцию на татарском языке, ее продажи не всегда на пике, - объяснил Ильдар Сагдатшин. - Но мы выполняем определенную социальную функцию.

Чтобы быть ближе к читателям, издательство открыло в Казани литературные кафе и ресторан, а также активно участвует в книжных выставках.

Итог

В заключение круглого стола выступила президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

- Наши граждане любят читать газеты и журналы, но данная услуга по ряду причин стала многим недоступна в последние годы, - подчеркнула она. - Татарстан, который по многим направлениям лидирует в России, находится на 63-м месте по обеспечению населения павильонами печати. И это стыдно. Считать, что все есть в интернете, - неправильно. Пандемия показала, что печатная пресса пользуется большим доверием у населения. Именно в печатной прессе работают профессионалы своего дела. Это - источник качественной информации. При этом 30% читателей хотят покупать прессу в шаговой доступности от дома. Мы должны обеспечить данную услугу населению.

В Татарстане есть населенные пункты, где нет ни одного киоска: мы хотим, чтобы в нашей республике печатная отрасль не умирала, а продолжала развиваться и процветать.

По результатам круглого стола его участники подписали резолюцию, в которой предлагается обратиться с предложениями в Минцифры РФ, а также в органы региональных и муниципальных властей. В частности, в Татарстане предлагается субсидировать расходы на содержание, реконструкцию и изготовление НТО и вендинговых аппаратов, на арендную плату за них, субсидировать выплаты заработной платы продавцам периодической и книжной печатной продукции, а также расширить ассортимент сопутствующих товаров в киосках прессы.