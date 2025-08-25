Полина Кудерметова встретится с Ариной Соболенко во втором круге US Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко во втором круге US Open. Матч второго круга состоится 27 августа и начнётся в 18:00.

Полина Кудерметова впервые вышла во второй круг турнира, одержав техническую победу над испанкой Нурией Парризас-Диас. Испанская теннисистка получила травму в первом сете при счёте 2:2 и не смогла продолжить встречу.

Соболенко в первом круге обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 21 минуту, за которые белорусская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.