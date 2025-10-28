КАМАЗ пробился в четвертьфинал Кубка России

КАМАЗ на выезде одержал победу над «Челябинском» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России. В основное время команды не выявили сильнейшего и не забили друг другу голов. Победителя определила серия пенальти: у челнинцев четыре удара реализовали Давид Хубаев, Александр Дерюгин, Давид Караев и Георгий Юдинцев. В составе «Челябинска» три игрока точно исполнили пенальти, ещё два удара потащил вратарь КАМАЗа Евгений Замерец.

В ¼ финала челнинцам предстоит встретиться с клубом РПЛ «Крылья Советов». Самарцы ранее вылетели из группового этапа турнира, став третьими в квартете с «Краснодаром», «Динамо» М и «Сочи».