Камерный хор Татарстана взял Гран-при престижного конкурса в Астане

news_top_970_100
Республика
23 ноября 2025  16:19
Автор:
Владислав Косолапкин

Государственный камерный хор Республики Татарстан под художественным руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой завоевал Гран-при на XXVIII Международном конкурсе творческой молодежи «Шабыт». Конкурс прошел в Астане (Казахстан), сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

О конкурсе:

В этом году в нем приняли участие более 800 молодых талантов.

В состав международного жюри вошли известные деятели культуры из Китая, России, Турции, Италии, Кыргызстана и Узбезистана.

«Шабыт» является одной из крупнейших творческих площадок Казахстана, направленной на поддержку одаренной молодежи и укрепление международных культурных связей.

Эта победа стала ярким признанием высокого профессионального уровня коллектива из Татарстана на международной арене.

news_right_column_240_400
Новости
Камерный хор Татарстана взял Гран-при престижного конкурса в Астане
Что изменится при проведении кадастровой оценки
Что изменится при проведении кадастровой оценки
В Татарстане прогнозируют туман и гололедицу
899 выступлений и 82 региона: в Казани готовятся к фестивалю «Российская студенческая весна»
Директора из Татарстана обвиняют в крупном уклонении от налогов
Откуда берется шишка под коленом и как ее лечить?
Откуда берется шишка под коленом и как ее лечить?
Кому в Татарстане выдадут две зарплаты в декабре
В Татарстане завершается капремонт социальных объектов и домов