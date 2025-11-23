Камерный хор Татарстана взял Гран-при престижного конкурса в Астане

Государственный камерный хор Республики Татарстан под художественным руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой завоевал Гран-при на XXVIII Международном конкурсе творческой молодежи «Шабыт». Конкурс прошел в Астане (Казахстан), сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

О конкурсе:

В этом году в нем приняли участие более 800 молодых талантов.

В состав международного жюри вошли известные деятели культуры из Китая, России, Турции, Италии, Кыргызстана и Узбезистана.

«Шабыт» является одной из крупнейших творческих площадок Казахстана, направленной на поддержку одаренной молодежи и укрепление международных культурных связей.

Эта победа стала ярким признанием высокого профессионального уровня коллектива из Татарстана на международной арене.