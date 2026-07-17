Капремонт-2026 в Татарстане: работы стартовали в 41 районе

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Республика
17 июля 2026  21:55

В 2026 году в республике запланирован капитальный ремонт 813 многоквартирных домов в 41 муниципалитете, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Также в шести районах заменят 124 лифта в 56 домах.

На данный момент работы начались в 530 домах, полностью готовы 96 объектов – за последние две недели сдано 22 дома в 11 районах. По остальным объектам идёт подготовка: утверждается проектная документация и закупаются материалы. Общая готовность программы оценивается в 53%. Ремонт охватывает все муниципальные образования, включённые в план.

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