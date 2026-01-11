Казань обошла Москву и Санкт-Петербург в рейтинге самых безопасных городов мира

Столица Татарстана вошла в число наиболее безопасных городов планеты, опередив при этом крупнейшие мегаполисы России. По итогам 2025 года Казань заняла 72-е место в мировом рейтинге безопасности, составленном аналитическим порталом Numbeo. Индекс безопасности города оценен в 69 баллов.

Среди российских городов выше Казани в списке оказался только Нижний Новгород, который расположился на 56-й строчке. Следом идет Калининград, занявший 78-е место. Москва замкнула первую сотню рейтинга, а Санкт-Петербург и вовсе оказался за ее пределами — на 111-й позиции.

Лидерами глобального рейтинга стали города Ближнего Востока и Азии. Первое место занял Абу-Даби, за ним следуют Доха и Дубай. В десятку также вошли Тайбэй, Шарджа, Манама, Маскат, Гаага, Мюнхен и норвежский Тронхейм.