Казань обошла Москву и Санкт-Петербург в рейтинге самых безопасных городов мира

news_top_970_100
Город
11 января 2026  13:22

Столица Татарстана вошла в число наиболее безопасных городов планеты, опередив при этом крупнейшие мегаполисы России. По итогам 2025 года Казань заняла 72-е место в мировом рейтинге безопасности, составленном аналитическим порталом Numbeo. Индекс безопасности города оценен в 69 баллов.

Среди российских городов выше Казани в списке оказался только Нижний Новгород, который расположился на 56-й строчке. Следом идет Калининград, занявший 78-е место. Москва замкнула первую сотню рейтинга, а Санкт-Петербург и вовсе оказался за ее пределами — на 111-й позиции.

Лидерами глобального рейтинга стали города Ближнего Востока и Азии. Первое место занял Абу-Даби, за ним следуют Доха и Дубай. В десятку также вошли Тайбэй, Шарджа, Манама, Маскат, Гаага, Мюнхен и норвежский Тронхейм.

news_right_column_240_400
Новости
Бастрыкин потребовал отчет по делу о нерасселённом аварийном доме в Казани
За сутки с улиц Казани вывезли более 23 тысяч тонн снега
В Татарстане вновь ухудшится погода: ожидаются снег, метель и туман
На Матюшинском тракте в Казани пассажир погиб в столкновении трех машин
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Альметьевском районе Татарстана
Казань обошла Москву и Санкт-Петербург в рейтинге самых безопасных городов мира
В 2025 году жилье по соципотеке получили 280 молодых семей Татарстана
88-летнюю нижнекамку спасли из ванной после суток заточения