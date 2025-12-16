Казань перешла на усиленный режим уборки городских территорий

Во всяком случае, такой вывод можно было сделать из доклада на «деловом понедельнике» председателя комитета внешнего благоустройства исполкома города Альберта Шайнурова.

В подтверждение этого тезиса он привел следующие данные: ежедневно (с момента выпадения первого снежка) на борьбу со снежными заносами и гололедицей выходит более 500 единиц спецтехники, из которых около 200 привлечены по аренде плюс порядка 500 дорожных рабочих. Также с начала зимнего сезона с улиц Казани уже вывезено более 15 тысяч тонн снега, а для обработки дорог в декабре использовано 5,5 тысячи тонн противогололедных материалов.

Работы ведутся круглосуточно, особый приоритет отдается магистралям, развязкам, маршрутам общественного транспорта, пешеходным переходам и подъездам к социально значимым объектам - больницам, школам, детским садам.

По информации Гидрометцентра, с начала декабря в Казани выпало уже 38% от месячной нормы осадков. И это учитывая, что конец ноября и начало зимы были абсолютно бесснежными.

Как отметил глава исполкома Рустем Гафаров, рост городской дорожной сети опережает возможности дорожных предприятий. Строительство новых дорог, безусловно, благо для развития Казани, но оно ставит сложные задачи перед коммунальными службами, ресурсы которых увеличиваются более скромными темпами. Для повышения эффективности глав районных администраций обязали взять под личный постоянный контроль уборку на своих территориях.

Ключевой проблемой, серьезно снижающей качество и скорость работ, остаются припаркованные с нарушениями автомобили, то есть стоящие буквально на правой полосе проезжей части. Как пояснил Шайнуров, водителям комбинированных дорожных машин приходится лавировать между машинами, оставляя неочищенные участки. Иногда при высокой концентрации машин уборку переносят на следующий день, чтобы очистить все полосы сразу. Это разрывает логистические цепочки и снижает общий результат, отметил спикер. Даже разрешенная парковка вдоль улиц зачастую мешает ночному вывозу снега, который стараются проводить в часы наименьшей транспортной нагрузки.

Для информирования горожан МУП составили цифровые карты маршрутов уборки. В зависимости от прогноза осадков жителей планируют заранее оповещать о предстоящих работах через билборды, соцсети, мессенджеры и конечно СМИ с просьбой освободить проезд. «Одним несложным действием вы принесете пользу сотням, а то и тысячам людей», - обратился Шайнуров к казанцам.

Отдельно председатель комитета затронул опасную практику, когда водители встраиваются в движущуюся колонну спецтехники, надеясь быстрее проехать. Это создает прямую угрозу безопасности, поскольку из-за крупногабаритной техники легковой автомобиль может быть просто не виден другим участникам движения. «Здесь мы уже не просто просим казанцев не препятствовать качественной уборке, а призываем прежде всего думать о безопасности своей и своих пассажиров», - подчеркнул он.

Жители Казани могут сообщить о проблемных участках дорог, где требуется убрать снег, через телеграм-бот «Моя Казань» или по телефону горячей линии +7(843)222-72-22.