Казань примет саммит генеральных прокуроров стран СНГ в 2026 году

Осенью 2026 года в Казани состоится значимое международное событие — 36-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. Об этом сообщил новоизбранный председатель совета, генеральный прокурор России Александр Гуцан.

«Местом будущего саммита выбрана Казань. Это один из самых красивых российских городов с богатой историей, в котором гармонично сочетается разнообразие культур и религий», — отметил Гуцан.

Встреча пройдет в расширенном формате: к участникам из стран Содружества Независимых Государств присоединятся коллеги из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такой подход, по мнению организаторов, позволит усилить значимость мероприятия и создать условия для более продуктивного обмена опытом.

Саммит запланирован на 30 сентября — 1 октября 2026 года. Генпрокурор России пригласил всех коллег принять участие в предстоящем заседании и поблагодарил их за единогласную поддержку своей кандидатуры на пост председателя координационного совета.

Это будет уже третья встреча генеральных прокуроров в России — ранее саммиты проходили в Москве и Санкт-Петербурге.