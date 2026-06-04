Казань станет центром научной дипломатии: открывается приём заявок на IV Молодёжный научный конгресс

Казань готовится принять масштабное научное событие международного уровня — IV Молодёжный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В 2026 году площадка Казанского (Приволжского) федерального университета вновь объединит перспективную молодёжь исламского мира: мероприятие пройдёт с 30 сентября по 4 октября.

К участию в Конгрессе приглашаются молодые исследователи, учёные и представители академического сообщества. Принять участие смогут те, кому от 18 до 35 лет, кто представляет страны‑члены или страны‑наблюдатели ОИС, владеет английским языком на уровне B2–C1+ и имеет исследование по одному из направлений Конгресса.

Конгресс — это не просто конференция, а динамичная площадка, где участники смогут представить собственные научные разработки, обменяться идеями и опытом с коллегами из разных стран, выстроить долгосрочные научные связи. В рамках мероприятия запланированы круглые столы и интерактивные семинары на базе профильных институтов КФУ, а лучшие работы будут опубликованы в едином сборнике научных докладов.

В 2026 году работа Конгресса будет организована по шести актуальным научным направлениям: биомедицине и биотехнологиям, экологической устойчивости, зелёным технологиям и рациональному природопользованию, искусственному интеллекту и цифровым решениям в образовании, архитектуре, дизайну и искусству, современным международным отношениям и международному праву, а также геологии, геофизике и разработке нефтяных и газовых месторождений.

За несколько лет Конгресс превратился в заметное событие научной дипломатии. В прошлые годы он привлёк более тысячи заявок из десятков стран и объединил молодых учёных из Алжира, Азербайджана, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии, Марокко, Нигерии, Пакистана, Палестины, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистана и других государств. Сегодня ОИС объединяет 57 государств с общим населением более 1,5 миллиарда человек, свыше 30 % которого — молодёжь до 35 лет. Именно этот потенциал призван объединить Конгресс.

Председатель Академии молодёжной дипломатии Дильбар Садыкова подчёркивает особую роль мероприятия: «Молодёжный научный конгресс стран ОИС — это пространство, где наука становится языком международного доверия. Молодые исследователи сегодня решают задачи, которые определят будущее наших стран, и именно они становятся настоящими дипломатами нового поколения. Мы приглашаем талантливую молодёжь из стран‑членов и стран‑наблюдателей ОИС объединить знания и идеи ради общих решений для будущего».

Проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев отмечает вклад университета в развитие международного сотрудничества: «Казанский федеральный университет традиционно выступает организатором значимых международных проектов и мероприятий — научных, образовательных, молодёжных, в том числе по линии сотрудничества „Россия — Исламский мир“. Мы видим свою миссию в создании устойчивых механизмов академической мобильности и совместных исследований, которые укрепляют взаимное доверие и формируют основу для долгосрочного партнёрства со странами ОИС».

Приём заявок на участие уже открыт и продлится до 15 июля 2026 года включительно. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Конгресса: app.kazanyouthsummit.ru.