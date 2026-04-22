Казань ставит цель стать столицей робототехники России

7 мая, в День радио и связи, в ИТ-парке имени Башира Рамеева пройдет открытый семейный фестиваль по робототехнике и технологическому предпринимательству «РобоКазань». Организаторы уже начали прием заявок. Призовой фонд - более 300 тысяч рублей, а количество участников превысит 2 тысячи человек.

Организаторы поделились подробностями будущего события в ходе пресс-конференции.

Сегодня Россия находится далеко за пределами топ-50 по плотности роботизации. По поручению Президента РФ к 2030 году страна должна войти в топ-25 - для этого нужно свыше 100 тысяч роботов.

Но есть проблема, о которой говорят даже в университете Иннополис: роботов некому собирать и программировать. Кадровый голод бьет все рекорды - 43% компаний отчаянно ищут инженеров по автоматизации, 41% - конструкторов, 31% - программистов роботов.

- Переманивать специалистов со стороны сложно - их просто нет. Поэтому мы решили растить чемпионов со школьной скамьи, - заявил заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

Именно поэтому Минцифры Татарстана и ИТ-парк запускают новый турнир - чтобы готовить кадры со школьной скамьи.

- Мы ставим амбициозную цель, чтобы в будущем Казань стала столицей робототехники в России, - заявил Булат Габдрахманов.

Фестиваль порадует гостей насыщенной программой - пять увлекательных треков плюс серия практических мастер-классов.

В центре внимания - направление «Технологическое предпринимательство». Юные участники представят свои проекты на стендах перед маститыми экспертами, продемонстрируют разработки на базе конструкторов WeDo и соберут роботов-помощников с программируемым управлением.

Самые яркие эмоции обещает трек «Спортивная робототехника». Здесь машины посоревнуются в скорости и ловкости, выполняя сложные маневры. Ребята сконструируют прототипы наноспутников, устроят робофутбольные баталии и не только.

Направление «Цифровые ИТ-стартапы» позволит юным инженерам попробовать себя в роли разработчиков: они создадут чат-ботов, мобильные приложения и ИИ-сервисы с помощью Python и JavaScript, а также займутся 3D-визуализацией, анимацией и игровыми проектами.

«ИИ-хакатон» разбит на два этапа. Начинающие пройдут интенсив по искусственному интеллекту, а опытные участники будут решать реальные задачи и защищать свои решения перед жюри.

«Технологии будущего» - это командная лаборатория идей. Участникам предстоит генерировать инновационные решения в сферах безопасности, транспорта, медицины, экологии и образования.

Кстати, фестиваль приурочен ко Дню радио и связи, так что скучно точно не будет. Гостей обещают кормить с полевой кухни, показывать ретроавтомобили и раритетные радиоприемники, а также обучать азбуке Морзе.

Чтобы понять, что эти соревнования не просто игра, а реальный социальный лифт, достаточно взглянуть на Илью Фадеева и Айдара Мугинова. Обычные ученики гимназии №19 из Казани начинали с простых конструкторов, а сегодня гремят на весь мир. Их проект называется Unibase - это образовательная платформа, которая помогает детям переходить от игрушек к серьезной работе с электроникой. Но самое впечатляющее - ребята съездили на престижную олимпиаду FIRA в Южную Корею. А эта страна сегодня занимает первое место в мире по плотности роботизации.