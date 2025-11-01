Казань увеличивает бюджет на 2026 год до 59,2 млрд рублей с акцентом на социальную сферу

В Казани состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета на 2026 год, который демонстрирует рост на 18% в сравнении с текущим годом и достигнет 59,2 млрд рублей. Особенностью финансового документа стало сохранение социальной направленности — 82% всех расходов предусмотрено для развития образования, культуры, спорта и социальной поддержки населения.

Как сообщил начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин, рост бюджетных показателей стал возможным благодаря увеличению поступлений в 2025 году. За девять месяцев в городскую казну поступило 25,2 млрд рублей, что на 19% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ключевые источники доходов включают:

НДФЛ в размере 20,5 млрд рублей (рост на 24%)

Поступления от малого и среднего бизнеса — 6,6 млрд рублей

Туристический сбор, который принесет около 256 млн рублей

Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в объеме 20,4 млрд рублей

В расходной части крупнейшей статьей остается образование — 41,2 млрд рублей. Значительно увеличены ассигнования на культуру (2,5 млрд рублей, +30%) и спорт (2 млрд рублей, +10%). Впервые в бюджете заложено 100 млн рублей на постоянное финансирование содержания контейнерных площадок.

Проект бюджета сохраняет социальные обязательства перед горожанами, включая 2,5 млрд рублей на льготные перевозки, организацию школьного питания и компенсации за детские сады. По итогам слушаний отмечено, что документ обеспечивает устойчивое финансирование ключевых муниципальных программ при соблюдении принципа сбалансированности.