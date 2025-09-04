Казань в 21-й раз встречает «Алтын минбар»

В пятницу, 5 сентября, стартует XXI казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар».

В этом году на фестиваль было подано 845 заявок из 67 стран. География фестиваля охватывает такие страны, как Россия, Индия, Индонезия, Сенегал, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Саудовская Аравия, Белоруссия, Азербайджан, Китай, Турция, Германия, Марокко, Черногория, Малайзия, Нидерланды, Кения, Сирия, - и это далеко не весь список стран-участниц. С каждым годом география фестиваля расширяется. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин отметил, что особенность этого фестиваля в том, что он проходит в преддверии знакового события: по решению министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) Казань станет культурной столицей исламского мира 2026 года.

Церемония открытия фестиваля «Алтын минбар» состоится 5 сентября в новом здании театра им. Г.Камала.

Ожидается, что по красной дорожке пройдут Любовь Казарновская, Елена Цыплакова, Константин Раскатов, Нафиса Хайруллина, Равиль Шарафеев, Резеда Саляхова, Ирек Хафизов и многие другие.

Фильмом открытия фестиваля станет фильм «В мае сорок четвертого» Александра Долматова.

Основными местами проведения конкурсных и внеконкурсных показов станут четыре площадки: кинотеатры «Алмаз Синема Родина» и «Мир», Присутственные места Казанского кремля и новое здание театра им. Г.Камала.

- Представители международного фестиваля - это люди, которые играют ключевую роль в развитии кинематографии своих стран. Например, председатель основного конкурса - Ресул Пукутти, индийский звукорежиссер, саунд-дизайнер и аудиомиксер, обладатель «Оскара» за лучшее сведение звука в фильме «Миллионер из трущоб», - подчеркнула исполнительный директор фестиваля «Алтын минбар», директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Вне конкурса на фестивальных площадках пройдут Дни турецкого, кыргызского, казахстанского и африканского кино. Запланирована и серьезная деловая площадка, где представители российских и зарубежных дистрибьюторских компаний смогут предложить друг другу свои пакеты фильмов, что позволит расширить и разнообразить репертуар кинотеатров.

Имена победителей и лауреатов фестиваля «Алтын минбар» будут объявлены на торжественной церемонии закрытия, которая состоится 9 сентября в новом здании театра им. Г.Камала.