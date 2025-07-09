Казань в борьбе за порядок: штрафы, рейды и новые технологии

Нарушения в сфере благоустройства на территории Казани фиксируются в ежедневном режиме. Однако городские власти активно с этим борются штрафами и предупреждениями.

Доклад начальника управления административно-технической инспекции Казани Артура Мухаметшина на «деловом понедельнике» 7 июля был посвящен проблемам соблюдения муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства в летний период.

Так, за первое полугодие этого года на рассмотрение в административную комиссию Казани передано 5825 материалов. Причем 4633 нарушения зафиксированы специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. И касаются они, как правило, парковки автотранспорта на зеленой зоне или в зоне обслуживания контейнерных площадок для складирования ТКО.

Мухаметшин отметил, что его сотрудники проводят мониторинг территории города в ежедневном режиме. В том же режиме рассматриваются обращения жителей. В результате УАТИ было составлено 1192 протокола. В первом полугодии прошлого года их было 539, то есть в два раза меньше. То ли нарушать стали больше, то ли инспекторы стали лучше работать.

Также нарушителям различных муниципальных правил благоустройства было объявлено 491 предостережение и выдано 263 предписания на устранение допущенных нарушений. Спикер напомнил, что в случае невыполнения требований предписания в отношении виновного лица составляется протокол по статье 19.5 КоАП РФ. Таких материалов в текущем году было 60. Но не все хотят доводить дело до штрафов, поэтому 57% нарушений были оперативно устранены.

Помимо этого инспекторским составом проведено 19 профилактических визитов. В ходе шести консультаций ответы на свои вопросы получили представители свыше 70 организаций.

ГИС «Народный контроль» - надежный источник информации по нарушениям правил благоустройства. Спасибо неравнодушным горожанам! По результатам первого квартала текущего года процент решенных заявок в этой системе, относящихся к вопросам благоустройства, составлял 55,88%, а уже по итогам полугодия этот показатель вырос до 69,8%.

Наибольшее количество административных материалов составлено за несоблюдение требо-ваний нормативных правовых актов при производстве земляных работ - 289, что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Также много нарушений фиксируется при производстве строительных работ. К ним относятся: ненадлежащее содержание ограждения, несвоевременная уборка прилегающей территории, складирование материалов за пределами площадки, вынос грязи за ее пределы. Колеса у грузовиков при выезде со стройки надо мыть, строго напомнил Мухаметшин.

За ненадлежащее размещение объявлений и плакатов в текущем году составлено 220 протоколов (в 2024-м их было только 89).

За самовольную установку шлагбаумов и ограждений с начала года было составлено 133 материала, а за аналогичный период прошлого года - 86.

«Собственники территорий обязаны обеспечить своевременный покос травы на газонах. Сейчас разгар сезона, и мы усилили контроль в этом направлении. За допущенные нарушения составлено четыре протокола и направлено восемь извещений», - сообщил глава УАТИ.

Совместно с комитетом по транспорту к ответственности за оставление машин на муници-пальных платных парковках без государственных регистрационных знаков привлечено 20 автомобилистов.

Места дислокации средств индивидуальной мобильности (прокатных самокатов и велосипедов) утверждены постановлением исполкома Казани от 21.04.2022 №1194. Но, увы, есть и тут нарушения. В ходе четырех проведенных рейдов эвакуированы 925 электросамокатов, 15 велосипедов, оставленных вне указанной схемы. По ним составлено 68 протоколов.

Артур Мухаметшин в завершение доклада отметил, что на смену используемым в их работе устройствам видеофиксации нарушений закупаются новые, более совершенные в техническом плане комплексы автоматической фиксации. Они дают возможность зафиксировать и другие виды нарушений в сфере благоустройства - незаконно появившиеся граффити и листовки на фасадах зданий, сосульки и снежные шапки на кровлях в зимний период. Конечно, всегда надо верить в сознательность граждан, но при этом обязательно проверять в ежедневном режиме выполнение принятых правил.