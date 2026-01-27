Казань вошла в десятку самых популярных в России городов для отдыха с домашними питомцами в январе

27 января 2026  09:30

Казань оказалась в числе лидеров по популярности у россиян, которые планируют в январе отправиться в путешествие вместе со своими домашними животными. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Столица Татарстана заняла шестое место в рейтинге, составив конкуренцию традиционным курортным направлениям. Средняя стоимость поездки в Казань с питомцем составляет около 6930 рублей за два дня.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва, которые суммарно собрали более 20% всех бронирований с животными. Также в топ-10 вошли Краснодар, Сочи, Ялта, Геленджик, Красная Поляна, Севастополь и Анапа.

Аналитики отмечают, что путешествия с питомцами становятся всё более востребованным трендом. Январь, с его праздничной атмосферой, многие туристы предпочитают проводить вместе со своими четвероногими друзьями.

