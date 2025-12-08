Пассажиропоток Казанского аэропорта в 2025 году останется на уровне 2024 года

По прогнозам руководства Казанского аэропорта, пассажиропоток в текущем году сохранится на уровне прошлогодних показателей. Как сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Романцов, один из ключевых факторов, ограничивающих рост, — это вынужденные ограничения воздушного пространства, вводимые в целях безопасности и ведущие к отмене рейсов.

В 2024 году аэропорт обслужил рекордные 5,3 миллиона пассажиров, что превышает показатели 2023 года (5,1 млн) и 2022 года (4 млн). Таким образом, несмотря на отсутствие роста в 2025 году, авиаузел сохраняет высокие операционные результаты, достигнутые в предыдущие периоды.

Ситуация отражает общие вызовы, с которыми сталкивается авиационная отрасль в текущих условиях, когда меры безопасности оказывают значительное влияние на регулярность воздушного сообщения.