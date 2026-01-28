Казань вошла в топ-10 самых востребованных направлений для автопутешествий в январе

Казань оказалась в числе наиболее популярных городов России для автотуризма в январе, подтвердив статус одного из ключевых направлений для зимних поездок. Все больше путешественников выбирают именно автомобильный формат — он позволяет гибко планировать маршрут, экономить на транспорте и комфортно передвигаться благодаря развитию дорожной сети и туристической инфраструктуры.

По данным сервиса онлайн-бронирования жилья ТВИЛ.РУ, столица Татарстана вошла в десятку лидеров по числу январских бронирований с обязательным условием наличия парковки. Аналитики сервиса изучили заявки туристов на размещение в январе 2026 года и на их основе определили самые востребованные локации для поездок на личном или арендованном транспорте.

Казань расположилась на 5-м месте в рейтинге, опередив ряд традиционных туристических направлений. В среднем автотуристы планируют провести в городе около трех ночей, а стоимость проживания составляет порядка 5,9 тысячи рублей за ночь. Город привлекает путешественников сочетанием исторического наследия, современной городской среды и удобства передвижения.

Лидером рейтинга стала Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и курорты Краснодарского края.