Казань вошла в топ-5 городов России для отдыха с друзьями в ноябре

13 ноября 2025  08:43

Столица Татарстана стала одним из самых популярных направлений для групповых путешествий в ноябре 2025 года. Согласно исследованию сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань заняла пятое место в рейтинге городов, наиболее востребованных для отдыха компаниями друзей.

Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург (9% бронирований), Москва (7%) и Сочи (6%). Среди других популярных направлений - Краснодар, Ялта и курорты Кавказских Минеральных Вод.

Средняя стоимость проживания для компании друзей в Казани составляет 5407 рублей за ночь, а typical продолжительность такого отдыха - три дня. Общая популярность групповых путешествий в ноябре демонстрирует рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущем интересе к совместному отдыху в межсезонье.

Новости
