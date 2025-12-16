Казань возглавила рейтинг самых популярных направлений для коротких декабрьских путешествий

16 декабря 2025  08:27

Казань стала самым востребованным направлением для коротких трёхдневных поездок в декабре 2025 года. Это следует из анализа, проведённого российским сервисом бронирования ТВИЛ.РУ.

Согласно исследованию, в конце года многие жители России стремятся отдохнуть от ежедневной рутины и сменить обстановку даже на короткий срок. Казань возглавила список популярных направлений для такого отдыха. Средняя стоимость размещения в столице Татарстана на одну ночь при трёхдневном бронировании составляет 5 927 рублей.

Второе место в рейтинге занял Краснодар (3 884 рубля за ночь), третье — Нижний Новгород (6 097 рублей). В первую десятку также вошли горнолыжные курорты Архыз и Домбай, города Калининградской области и Крыма. Рейтинг составлен на основе данных об интересе пользователей сервиса и средних ценах на проживание.

