Садоводы республики заявляют - на выращивании фруктов и ягод можно сделать бизнес

Напомним, праздник День садовода учредили депутаты Госсовета Татарстана на заключительном заседании пятого созыва 11 июля и отмечается он в первую субботу сентября.

Хозяевами торговой площадки, где традиционно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на один день стали представители садоводческих некоммерческих товариществ Татарстана, а также предприниматели, занимающиеся выращиванием овощей, ягод и фруктов.

Всю их продукцию можно было увидеть на ярко и колоритно украшенных прилавках. Сочные ароматные яблоки, свежие крупные ягоды малины и клубники, горы капусты, моркови и свеклы, также саженцы яблонь, слив, малины, смородины и прочих плодовых деревьев и кустарников.

В ярмарке «День садовода» участвовали представители СНТ Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Нижнекамского, Пестречинского, Тукаевского и Чистопольского районов.

Праздничное мероприятие открыли Президент РТ Рустам Минниханов, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров и заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

В приветственном слове к участникам Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане зарегистрировано 380 тысяч садовых участков, третий год в республике действует программа поддержки садоводческих товариществ. За это время по инфраструктурным вопросам из республиканского бюджета было выделено почти 2 млрд рублей.

— В период пандемии коронавирусной инфекции садовые участки были особенно востребованы, — сказал Рустам Минниханов. — Во время самоизоляции людям нужно было себя как-то занять. Сады показали свою серьезную значимость. Мы и в дальнейшем будем поддерживать садоводов.

Татарстанцы привыкли, что у нашего Президента слово не расходится с делом. Вот и заместитель председателя Союза садоводов Татарстана Наиль Гайнуллин подтверждает, что почти за три года во многих СНТ появились подъездные дороги, организованы площадки ТБО, решили вопросы с энерго- и водоснабжением.

— Но нерешенных задач еще хватает, — сказал Наиль Гайнуллин. — В Татарстане 950 СНТ, и в каждом есть свои проблемы, насущные вопросы, которые, конечно же, так быстро не решить. То, что правительство республики помогает нам с ними справляться, дает надежду — будущее у садоводов и дачников есть.

Что касается значения для садоводов осенней ярмарки, ее участники ответили единодушно: «Тут можно заявить о себе!».

Альмира Яфасова вместе с мужем с недавних пор выращивают малину, клубнику, черную смородину, осваивают другие ягодные культуры. Земли берут в аренду у местного СПК.

— На садоводстве заработать можно, тем более сейчас, когда появилась категория населения, готовая заплатить за экологически чистую продукцию, — рассуждает Альмира. — Конечно, при условии, что будешь трудиться не покладая рук.

Возрождается в Татарстане и традиция производства консервов. Эта ниша в малом бизнесе пустовала до определенного времени. Сейчас сельские предприниматели потихоньку осваивают ее, предлагая городским потребителям большой выбор консервации. Помимо традиционных маринованных огурцов и помидоров предлагают лечо, заправки для борща и щей, морковь для гарниров, маринованные патиссоны и многое другое.

Там где сады, там и пчелы. Немало тех, кто совмещает садоводство и пчеловодство. На ярмарке предлагался большой выбор свежего меда.

Овощи со своего огорода привезли пенсионерки из Лаишевского, Пестречинского, Зеленодольского районов: огурцы, помидоры, перцы, свеклу и морковь. Одна из них, представившаяся Марией Степановной, призналась, что на ярмарку поехала по приглашению.

— Конечно, каждый день в Казань из своего села продавать овощи я не езжу, — рассказывает женщина. — Далеко, тяжело с сумками, да и хлопотно. Я выхожу к федеральной трассе, которая проходит возле моего дома. Весной — с зеленым луком, редиской, затем клубнику, малину продаю. А после — молодая морковка, картошка, первые помидорчики, огурчики. На участке возле дома две теплицы, где растет первая зеленушка, а потом — помидоры, огурцы. Огород 10 соток, на которых выращиваю все с апреля по сентябрь. Зимой торговля не прекращается. Хоть ведро картошки, но продам. Хорошая прибавка к пенсии получается, если не лежать целыми днями на диване.