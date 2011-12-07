«Санта-Барбара» по-казански. Побег из дома

— Я вообще не понимаю, как ты можешь оставаться таким спокойным, — Женя уже переходила на крик.

В этом вопросе она глубоко заблуждалась. Ее супруг Наиль внешне казался невозмутимым, но внутри волновался не меньше жены.

— Послушай, так мы ничего не изменим, — как можно спокойнее сказал он вслух.

— Она несовершеннолетняя! — отрезала Женя. — Поедем с полицией, заберем ее домой!

— А через четыре месяца ей исполнится 18, ты не сможешь держать ее взаперти, — продолжил за жену Наиль. — Представь, если она перестанет с нами общаться.

Женя закрыла лицо руками. Давно она не чувствовала себя такой беспомощной.

— Ты знаешь, где она живет? — спросила она мужа.

— Да, я заехал посмотреть эту квартиру. Соседки приличные, студентки.

— Милка же еще школьница, они там точно пьют, парней водят, — простонала несчастная мать. — И ты так спокойно об этом говоришь?!

— Хозяйка квартиры их постоянно проверяет, вся лестничная площадка — пенсионерки, — отчитался Наиль. — К тому же ни один родитель еще не уберег ребенка от процесса взросления. Жень, ну вспомни нас в ее возрасте. Я с Урала приехал, ты от родителей сбежала. Мы же буквально на год старше были, когда на съемных квартирах жить стали.

— Время было другое, у нас были другие обстоятельства, — упрямо не соглашалась Женя. — Где же я так ее упустила… А деньги?

— Она в кафе рядом подрабатывает. Мы договорились, что я буду оплачивать репетиторов. Если ЕГЭ хорошо сдаст, то поедет в Москву учиться. Если нет — вернется домой жить, пойдет на платное в Казани. Мы с ней так договорились.

Мужчина крепко обнял жену.

— Тебе не кажется, что ты все чаще стала напоминать собственную мать? Все будет хорошо, — твердо сказал он, хотя в душе боялся не меньше ее. — Мы будем рядом и всегда ей поможем.

Вечный как мир конфликт отцов и детей возник в их семье не на пустом месте. Женя была довольно авторитарным человеком. И если мужу Наилю, как правило, хватало твердости в случае необходимости отстоять свои убеждения, то вот их дочке Миле было труднее.

Дочка была для супругов долгожданной, больше 5 лет у них не получалось стать родителями. И Женя мечтала быть идеальной матерью. В декрете она пробыла все три года, не торопясь выйти на работу, как большинство подруг. И даже по прошествии этого срока работу Женя выбрала на полдня, в чем ее поддержал муж.

С малых лет Мила посещала разнообразные кружки и секции. С 4 лет ее отдали на плавание, вскоре к спорту прибавились танцевальная студия и музыкальная школа. Впрочем, и на игры время оставалось. Поэтому в целом дочке нравился такой распорядок.

Проблемы начались, когда Мила сообщила, что ей не нравится учиться в музыкальной школе, поэтому она хочет ее бросить. И получила на это от матери довольно резкий отказ.

— Многим не нравится поначалу, — говорила Женя. — Потом втягиваются и заканчивают.

Миле осталось смириться. Хотя, справедливости ради стоит заметить, что после окончания она ни разу не села за пианино.

Сложнее было с учебой. Женя ожидала, что дочка будет отличницей. И в первые 6 лет ей это удавалось. Но со временем все очевиднее становились наклонности и интересы ребенка. Оказалось, что Мила обожает математику и физику, но с прохладцей относится к языкам и гуманитарным предметам.

Все чаще девочка стала приносить из школы тройки, что совсем не устраивало мать. Впрочем, в серьезный конфликт все это не выливалось. Так было до старших классов, когда мать и дочь вдруг стали спорить о том, какие предметы выбрать на ЕГЭ.

То, что Мила хочет сдавать профильную математику, для ее мамы не стало сюрпризом. Но девочка отказалась выбирать экзамен по обществознанию, столь необходимый для поступления на большинство гуманитарных специальностей.

А еще Женя узнала, что дочка собирается уезжать учиться в Москву.

— Никуда не поедешь! — в ужасе заявила Женя. — Ты еще ребенок, я тебя не отпущу.

Это и стало последней каплей, после которой Мила сбежала на съемную квартиру.

Беда не приходит одна. Через несколько дней после ссоры с дочерью женщина узнала, что ее мама крепко приболела.

Софье Андреевне было уже хорошо за 80. Женя — поздний ребенок: родителям было по 45, когда она появилась на свет. Возможно, они не решились бы на такой серьезный шаг, но за несколько лет до этого трагически погиб брат Жени. В наследство от него сестра получила имя.

С детства Жене не только попадало от строгой матери. От родителей ей то и дело приходилось слышать, каким послушным и талантливым был ее брат. По словам матери, он всегда помогал родителям и отлично учился.

Софью Андреевну было не узнать. Вместо властной дамы в постели лежала сильно похудевшая несчастная женщина.

Женя ездила к матери каждый день. Готовила и убирала в доме, кормила маму и развлекала ее. С удивлением поняла, что ее не тяготит такая обязанность, хотя она разрывалась между работой, собственным домом и квартирой матери.

— Женька, разбери антресоли, — попросила ее в один из дней мать. — Отцовы вещи на память отложи, а хлам всякий выброси.

На антресолях действительно оказалось много ненужных вещей. Но среди них она нашла небольшую папку, в которой лежала стопка тетрадей. Сверху — советских времен школьный дневник, на котором было выведено довольно корявым почерком «Евгений Федотов».

До этого единственной памятью о покойном брате для Жени были старые фотографии. На кухне, чтобы не видела мать, она стала листать дневник. Красных чернил в нем было немало. «Пел на уроке математики!» — сообщила одна из записей. Или другая: «Уронил шкаф с одноклассником».

Женя улыбнулась. Она вдруг подумала, что они бы обязательно подружились с братом.

— Какая же ты молодец у меня, — сказала в тот день Жене Софья Андреевна. — Не потому что за мной ухаживаешь… И работала всегда хорошо, и о семье не забывала. Все на тебе держится.

К горлу Жени подкатил комок. Она вдруг со всей остротой поняла, что мать раньше никогда ее не хвалила.

По дороге домой она набрала номер Милы. Дочь по-прежнему не брала трубку. Тогда Женя решила записать голосовое сообщение:

— Доченька, здравствуй. Я очень тебя люблю и переживаю за тебя. Ты у меня большая молодец. Я рада, что вырастила такую самостоятельную дочь. И очень надеюсь, что ты и в будущем позволишь нам с папой немного тебе помогать. Я поддержу тебя в любой ситуации.

Владимир ПОДГОРНОВ