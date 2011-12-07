«Санта-Барбара» по-казански. Жила-была мышка

Кому ковид и бледный вид, а я режим самоизоляции использовала удачно. Из офиса нас всех отправили на удаленку, зарплату шеф обещал не срезать. И надо же, не кинул, даже премию за первый квартал к майским праздникам выписал.

Вот тут и нарисовалась подружка, риелтор, у нее все сделки зависли. Ленусик так нахваливала один домик за Высокой Горой, что я поддалась на уговоры и поехала смотреть. Одноэтажный, кирпичный, с большой кухней, маленькой спальней и уютным кабинетом. Действительно, дом удобный. А главное, со значительной скидкой. Просто хозяевам срочно пришлось уехать в другой регион. Они не успели кое-что по внутрянке доделать, докрасить, довести до ума.

В принципе, меня однушка моя вполне устраивала. Но Ленусик подписала мне ее под такие «очень выгодные» проценты! Когда к пенсии выплачу всю ипотеку, то получится, что я заплатила за две таких квартиры. И тогда подружка предложила перекредитоваться под «сельскую ипотеку».

На первоначальный взнос у меня было. А теперь и времени было вагон, чтобы все обдумать. Одно дело приезжать с работы вечером и убегать утром — мое незамужнее гнездышко казалось мне эдемом. Но теперь нас заперли в четырех стенах на круглые сутки — и моя золотая (в пересчете на рубли) клетка на 10-м этаже стала адом… Дело в том, что соседи по улью, словно сговорившись, дружно начали ремонт в своих сотах. И весь день по дому раздавались не соловьиные трели, а стоматологические дрели перфораторов. Между тем погода явно баловала, а УК упорно не желала отключать отопление — и в моей конурке была Африка.

В конце концов, математик победил во мне прагматика. Простой расчет: до офиса на машине по времени мне езды — что из жуткого ЖК, что с кудыкиной горки. Разумеется, я отдавала себе отчет, что, нажав на своем смартфоне строчку «ЛенаР-и-Елтор», лишаю себя шансов отыграть назад. Да и Ленусик сразу сожгла мосты для отступления, окончательно добив меня фразой:

— Я сейчас рядом, могу заскочить… Если смогу найти, где приткнуть машину.

Парковаться возле нашего дома, правда, геморрой. А возле домика, который Ленусик оформила на меня в течение недели, имеется навес, где легко уместились две наших легковушки! Новоселье мы праздновали в начале лета.

И очень вовремя! Карантин продлили, а карательные меры ужесточили. Я представляла, как жила бы в такую жару в 16-этажном муравейнике, а тут рядом сосновой лес и много-много синего неба! С этой работой я совсем забыла, как выглядит лето.

Особенно радовала возможность выспаться — ночью в доме так тихо, что слышно тиканье настенных часов на кухне. Это через две двери! По утрам я любила выйти на крыльцо для потягушек — и не могла надышаться росистым воздухом. Сами понимаете, в городе в это время дышать нечем.

Участок был совсем маленький, но я не садовод по натуре. К двум рядам смородины с малиной я добавила лишь пару яблонь да грядку укропа. Под окнами все лето цвели многолетники, по вечерам стоял одуряющий запах флоксов… Ягод собрала ровно столько, сколько хватило места в морозилке — запаслась на зиму.

И вдруг загородной эйфории пришел конец. Однажды я проснулась среди ночи от шороха. Он доносился с потолка, едва слышный. Меня обдало ледяным ужасом, я сразу поняла — это мыши.

Не буду описывать переживаний той ночи. Люди давно приручили собак и кошек. Но почему они так боятся мышей? Я не знаю, откуда такой страх, но ясно представляла, как она прогрызает в потолке дыру и падает мне непременно на лицо.

Поверьте, я только с виду белая и пушистая, а если что — знаю очень много нехороших слов и грязных выражений. Правда, я не сразу сообразила, что в своем доме могу кричать так громко, как получится. Соседи (сквозь стальные профили заборов и пластиковые окна коттеджей) даже выстрелов не услышат! А мышь на чердаке продолжала всю ночь хрумчать чем-то вкусным, делая короткие паузы после моих особенно длинных ругательств. Я уже точно знала, что она там одна. А как туда забралась — непонятно. Не по кирпичной же кладке. Или по кабелю телевизионной антенны? И как ее оттуда выжить!

Как выжила до утра, не помню. Всю субботу я провела за монитором, на форумах по борьбе с грызунами. Мышка Машка (я почему-то сразу окрестила ее, хотя он мог оказаться и Микки-Маусом), стоило мне выйти на кухню, тут же меняла локацию и начинала шуршать прямо у меня над головой. Я возвращалась в кабинет — и через пять минут мышиные шкрябалки перемещались туда.

Ленусик трубку не брала, а когда перезвонила, я решительно заявила, что аннулирую нашу сделку — пусть вернет меня в «муравейник»… Подружка посмеялась, подумаешь, мышка спать мешает. Ты, мать, совсем забурела в загородном своем раю, забыла, как соседи за стеной чемпионат мира смотрели! А потом с балкона салютовали…

Но завтра обещала приехать, чтобы вдвоем ополчиться на маленькую разбойницу. Из интернета я накачала криков хищных птиц, питающихся исключительно мышами, звуков пилы от 40 тысяч герц и выше в ультразвуковом диапазоне, отпугивающих грызунов. Все записи закольцевала. Водрузила колонку на холодильник — динамиком в потолок.

Ждать пришлось долго, я уже заснула было… Но тут раздался вчерашний шурум-бурум. Я вылетела из-под теплого одеяла и босиком, на цыпочках, влетела на кухню — включать «Марш мышам». Едва со стула не свалилась, так взвизгнуло по перепонкам. Вернулась в спальню, плотно прикрыв две двери. Укуталась в одеяло, выставила ушко. Машки не было слышно.

Я еще долго лежала, ждала. И даже жалела мышку: ей без того на чердаке холодно, а тут еще ультразвуковой террор.

В воскресенье я проснулась довольно поздно, не сразу сообразив, что разбудил меня звонок смартфона:

— Ты еще спишь, соня! А я уже Дербышки проехала, — кричала Ленусик по громкой связи. — Везу тебе мышиные мармеладки, говорят, они их любят. И даже сразу не дохнут, сначала уползут куда подальше. Ставь чай и через десять минут выходи ворота открывать.

Я натянула теплые штаны и свитер, выключила на кухне колонку, включила чайник. Решила выйти во двор раньше, чтобы воздухом подышать и проснуться окончательно…

На пороге едва не наступила на мышку! И заорала так, что белая кошка, которая иногда заглядывала летом в мой сад и даже завела обыкновение меня приветствовать пушистым хвостиком, прижала уши.

А я подумала: «Кошки часто задушенных мышек приносят на порог — делятся добычей с теми, кого выбрали».

Ирина ГРИБОВА