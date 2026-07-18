Казанца будут судить за вовлечение подростка в наркозакладки

В Казани перед судом предстанет 41-летний мужчина, которого обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в изготовление тайников с наркотиками. По версии следствия, в феврале 2026 года он получил от неизвестного заказчика 16 граммов запрещённых веществ для оборудования закладок, но вместо этого поручил работу 17-летнему знакомому.

Подростка задержали в момент размещения свёртка в условленном месте. Суд приговорил его к четырём годам колонии. Взрослому фигуранту предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое преступление. Мужчина находится под стражей, дело передано в суд.

В Следственном комитете предостерегли от попыток лёгкого заработка противоправными способами и напомнили, что за подобные преступления несовершеннолетним грозит реальный срок.