«Рубин» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» на сборе в Подмосковье переиграл московский «Локомотив» со счётом 3:1. Встреча прошла на тренировочной базе железнодорожников в Баковке и состояла из двух классических таймов.

Счёт был открыт на 21-й минуте – албанский полузащитник казанцев Назми Грипши вывел гостей вперёд. Ещё до перерыва, на 39-й минуте, преимущество удвоил австриец Александар Юкич. Однако под занавес первой половины встречи хозяева сократили разрыв – отличился Никита Салтыков.

Во втором тайме голов долго не было, но на 89-й минуте Юкич со штрафного оформил дубль, установив окончательный счёт. Эта победа стала для подопечных Франка Артиги второй в межсезонье.