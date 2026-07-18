Заслуженные юристы Татарстана появятся на Доске почета республики

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Республика
18 июля 2026  11:27

В Татарстане утверждены кандидаты для занесения на Электронную доску почёта. В этом году в числе отмеченных — пять сотрудников Министерства юстиции РТ и аппаратов мировых судей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ключевыми критериями отбора стали многолетний стаж и безупречный профессиональный опыт.

Глава Минюста Татарстана Рустем Загидуллин подчеркнул, что все выдвиженцы работают в системе правосудия и госслужбы более 25 лет. Он назвал их примером для молодых специалистов и отметил, что проект сохраняет лучшие трудовые традиции и подчёркивает ценность добросовестного труда.

На Доску почёта представлены: старший специалист Минюста Гульнара Сафиуллина, ведущий советник Наталья Андриянова, помощники мировых судей Резеда Муфахарова (Азнакаевский район) и Альмира Сагдеева (Авиастроительный район Казани), а также секретарь судебного заседания Оксана Мухина (Балтасинский район).

Проект создан по указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова. С 1 августа 2026 года информация о лауреатах станет доступна всем жителям республики в открытом онлайн-формате.

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