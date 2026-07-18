Татарстан - лидер России по числу образовательных кластеров

По данным Минобрнауки РТ, на начало 2026 года в республике действует 22 образовательно-производственных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (нацпроект «Молодёжь и дети»). Это лучший показатель среди всех регионов страны.

Министр образования Ильсур Хадиуллин отметил, что программа даёт студентам возможность осваивать профессию на реальном оборудовании, как на производстве, и выходить на работу готовыми специалистами без долгой адаптации.

Общий бюджет проекта превысил 2,9 млрд рублей: 1,9 млрд поступило из федеральной казны, 547,8 млн — из республиканской, ещё 491 млн добавили предприятия-партнёры. Подготовка ведётся по девяти отраслям — от машиностроения до туризма и строительства.

Ключевая роль принадлежит промышленному потенциалу РТ: «КАМАЗ», «Татнефть», «Агросила» и другие компании активно участвуют в оснащении учебных площадок. Первый кластер заработал в 2022 году в Елабуге, а к 2027 году в республике планируют открыть ещё четыре.