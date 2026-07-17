В Татарстане уточнили данные в реестре о кладбищах и очистных сооружениях

Специалисты Фонда пространственных данных РТ совместно с муниципалитетами завершили актуализацию реестров кладбищ и очистных сооружений по поручению Кабмина республики. В ходе работы провели детальный анализ расположения мест захоронений с учётом градостроительных изменений, что позволило сформировать точную цифровую основу для управления земельными ресурсами и развития инфраструктуры.

По данным на июнь 2026 года, в Татарстане насчитывается 3841 кладбище, из которых 3366 действуют, а 256 находятся в границах городов и посёлков городского типа. Одновременно с этим обновлён перечень муниципальных очистных сооружений канализационных стоков.

Как отметил первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев, актуализация таких данных — важная часть цифровой трансформации управления землёй и имуществом. Работа по формированию единого достоверного цифрового пространства в республике продолжается.