Казанцам напомнили о необходимости уплатить налоги до 1 декабря

Жители Казани должны оплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. Об этом сообщили на деловом понедельнике в городской администрации.

По данным Финансового управления Казани, общая сумма начисленных налогов составляет 4,7 млрд рублей, но на сегодня оплачено только 38% от этой суммы — около 1,8 млрд рублей.

Какие налоги нужно оплатить:

Налог на имущество — 1,97 млрд рублей (поступает в бюджет Казани)

Транспортный налог — 2,1 млрд рублей (поступает в бюджет Татарстана)

Земельный налог — 644 млн рублей (поступает в бюджет Казани)

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что для оплаты не нужно посещать учреждения — достаточно нескольких действий в телефоне через личный кабинет на сайте ФНС.

Важное нововведение: с 2024 года появился НДФЛ на процентные доходы по вкладам. Налог платится только если проценты по всем вкладам превысили 210 тысяч рублей за год. Например, при доходе 300 тысяч рублей налог составит 11 700 рублей.

Все налогоплательщики уже получили уведомления — через личный кабинет ФНС или почтовые отправления.