Казанцы сдали 216 тонн вторсырья за год в эко-пункты «Точка сбора»

news_top_970_100
Город
21 января 2026  10:06

Два специализированных пункта приёма вторсырья «Точка сбора» в Казани в 2025 году приняли от горожан 216 тонн отходов, пригодных для переработки. За этот период эко-пункты посетили около 26 тысяч жителей.

Наибольшую часть собранного сырья составили автомобильные покрышки и ПЭТ-бутылки. На площадке на улице Васильченко приняли 32 тонны шин и 3,7 тонны пластика, а на ул. Родины — 45,8 тонн покрышек и 2,8 тонны ПЭТ.

В пунктах «Точка сбора» принимают более 35 видов отходов, включая пластик, макулатуру, стекло, металл, электронику, текстиль и мебель. Также можно сдать мелкие фракции, такие как блистеры от таблеток и пластиковые карты. Опасные отходы (батарейки, ртутные лампы, градусники) в эти пункты не принимаются.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ рассказали о крупных выплатах и соцгарантиях для военных в войсках БПЛА
Под Казанью построят «цифровую электростанцию» для майнинга и искусственного интеллекта
Казанцы сдали 216 тонн вторсырья за год в эко-пункты «Точка сбора»
Перинатальный центр в Нижнекамске закрыт на плановую дезинфекцию до февраля
В Татарстане на 20% выросло число граждан, подавших заявления о банкротстве
В РТ 21 января ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой до -10°
В Тукаевском районе пассажир погиб в лобовом столкновении на встречной полосе
В Казани откроется новый пункт бесплатной выдачи одежды и обуви