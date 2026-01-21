Казанцы сдали 216 тонн вторсырья за год в эко-пункты «Точка сбора»

Два специализированных пункта приёма вторсырья «Точка сбора» в Казани в 2025 году приняли от горожан 216 тонн отходов, пригодных для переработки. За этот период эко-пункты посетили около 26 тысяч жителей.

Наибольшую часть собранного сырья составили автомобильные покрышки и ПЭТ-бутылки. На площадке на улице Васильченко приняли 32 тонны шин и 3,7 тонны пластика, а на ул. Родины — 45,8 тонн покрышек и 2,8 тонны ПЭТ.

В пунктах «Точка сбора» принимают более 35 видов отходов, включая пластик, макулатуру, стекло, металл, электронику, текстиль и мебель. Также можно сдать мелкие фракции, такие как блистеры от таблеток и пластиковые карты. Опасные отходы (батарейки, ртутные лампы, градусники) в эти пункты не принимаются.