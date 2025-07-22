Казанская икона собрала тысячи верующих в день 446-летия явления

21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, состоялся традиционный крестный ход с Казанским образом Царицы Небесной. После завершения крестного хода в Казанском соборе прошла Божественная литургия, которую возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в столицу РТ в понедельник вечером.

Фото: tatar-inform.ru

К слову, в этом году отмечается 446-летие явления чудотворного Казанского образа Царицы Небесной и 20-летие возвращения в столицу РТ чудотворного списка явленной в 1579 году иконы.

Многие пришли на крестный ход за несколько часов, в основном это были гости нашего города. К примеру, Валерий вместе с близкими приехал специально на крестный ход из Екатеринбурга. Казань мужчина назвал шикарным городом, а крестный ход - великим чудом!

Супруги Алексей и Алена вместе с пятилетним Кирюшей уже несколько лет приезжают на это событие из Москвы. «Мы специально берем отпуск на это время, приезжаем буквально на один день», - поделилась Алена.

А вот жительница Казани Татьяна пришла на крестный ход одна - все ее близкие заняты на работе.

- Каждый год хожу на крестный ход в июле и ноябре, - поделилась с «КВ» женщина. - Проходит он торжественно, трогательно, ощущается единение людей. Заметила, что с каждым годом становится все больше молодежи.

Когда верующие подошли к Богородицкому монастырю, внимание привлекли двое мужчин - за спиной одного из них была статуя Богородицы! Как оказалось, это Патрик Боннан и Жан ле фрик Бонуа, жители Франции. Они пешком прибыли в Казань, путь занял четыре года. Патрик рассказал, что они с товарищем шли в несколько этапов, после каждого возвращались домой на самолете, а дальше продолжали путь с того места, где остановились. Цель паломников - дойти до столицы Татарстана, ведь здесь хранится список Казанской иконы Божией Матери. Они пришли ей поклониться. Еще эти два удивительных человека раздавали, к примеру, медальоны с образом Богородицы. Корреспонденту «КВ» тоже достался такой медальон!

Жители Франции пешком дошли до столицы РТ, чтобы побывать на празднике явления иконы Пресвятой Богородицы Фото: Елизавета Черкина

На территории монастыря развернулись благотворительная ярмарка и акция «Белый цветок». Неравнодушные люди изготовили бумажные цветы, средства от продажи которых будут направлены на помощь нуждающимся.

Председатель Наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова рассказала журналистам, что эта акция впервые проводилась более ста лет назад для борьбы с туберкулезом. И на собранные деньги был построен туберкулезный санаторий. Теперь эта традиция возрождается в Татарстане.

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин сообщил, что вырученные средства помогут детям подготовиться к школе.

Руководитель благотворительной организации «Милосердие - Казань» Ольга Варганова отметила, что Казанская епархия проводит данную акцию с 2014 года.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула, что эта акция учит состраданию, умению делиться любовью, в отличие от западных идеалов, которые учат ставить на первое место себя.

В конце службы Святейший Патриарх Кирилл обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, который присутствовал на богослужении. Он сказал, что знает Рустама Нургалиевича как человека, который объединил в себе любовь к мусульманам и православным, а Татарстан обладает уникальным опытом межконфессионального взаимодействия.

- Здесь, в Казани, был обретен этот чудотворный образ, - сказал Святейший Патриарх. - Мы можем воздавать хвалу Богородице. Под ее покровом мирно живут и православные, и мусульмане.

После Святейший Патриарх посетил место погребения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, а затем осмотрел восстановленные в этом году храмы - церковь Николы Тульского в Богородицком монастыре и храм Спаса Нерукотворного образа на реке Казанке.

Кстати

В крестном ходе приняли участие порядка 5 тысяч человек, а участниками Патриаршего богослужения стали 10 тысяч человек.