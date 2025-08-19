«Нарспи»: история любви, переведенная с чувашского на 40 языков мира

Мероприятие организовано редакцией газеты «Сувар» при поддержке АО «Татмедиа» и региональной общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия в РТ».

Зрителям представили театрализованный пролог по отрывку из поэмы Константина Иванова «Нарспи», концертные номера чувашских артистов.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, представители творческой интеллигенции Татарстана. К празднику присоединялись казанцы и гости нашего города, отдыхавшие на бульваре.

- Для чувашского народа Константин Иванов является таким же поэтом, как для татарского Габдулла Тукай. В 17 лет он написал поэму «Нарспи», которая переведена на 40 языков мира. В этом произведении отражается вся красота чувашской культуры. Традиции своего народа, быт, отношения в семье - все это поэт отразил в своей поэме. Мы подготовили театрализованный пролог по отрывку из поэмы «Нарспи», где Нарспи прощается со своим возлюбленным, потому что ее выдают замуж за нелюбимого, но богатого, - рассказала главный редактор газеты «Сувар» Ирина Трифонова.

- В медиахолдинге «Татмедиа» пять газет на чувашском языке. Мы их очень ценим. Одна из самых важных и читаемых наших газет - «Сувар». Для нас этот фестиваль - очень важное мероприятие и большой праздник, на котором можно познакомиться с традициями наших братьев - чувашей. Хорошего праздника! - сказал в своем выступлении генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

В программе фестиваля приняли участие народные фольклорные ансамбли и творческие коллективы «Танцевальный клуб» Дворца культуры им. С.Саид-Галиева (Казань), народный ансамбль «Иволга» Высокогорского района, фольклорный ансамбль «Салам» (Казань), чувашский народный фольклорный ансамбль «Сеспель» Старосуркинского сельского поселения Альметьевского муниципального района, артисты чувашской эстрады.

А еще на фестивале каждый желающий мог принять участие в мастер-классах. Урок по чувашским народным танцам провел Николай Никоноров. На мастер-классе Ольги и Людмилы Криковых можно было своими руками изготовить сувенир с традиционной вышивкой и оставить его себе на память о фестивале.