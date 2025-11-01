В Татарстане активно внедряют мобильное приложение «Госуслуги.Дом»

Цифровизация жилищно-коммунальной сферы в Татарстане набирает обороты через внедрение мобильного приложения «Госуслуги.Дом». Как сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства, этот сервис становится ключевым инструментом взаимодействия граждан с жилищно-коммунальными службами.

По данным Минстроя РТ, с начала 2025 года приложение стало доступно для собственников частных домовладений и получило новую функцию «гостевого доступа». Это расширило возможности пользователей по управлению жилищными услугами.

Текущие показатели внедрения цифрового сервиса демонстрируют активный рост — уже 349 177 жителей республики используют мобильное приложение в повседневной жизни. Это составляет 72% от планового значения на 2025 год, которое установлено на уровне 482 162 пользователей.