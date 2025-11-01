Башкирский театр приедет в Казань с «Большими гастролями»

С 10 по 16 ноября Казань примет известных гостей - Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури. Ведущий национальный театр Республики Башкортостан привезет в столицу Татарстана свои лучшие спектакли в рамках всероссийской программы «Большие гастроли».

Этот масштабный проект, организованный Росконцертом по плану Министерства культуры РФ, позволяет жителям разных регионов знакомиться с творчеством лучших национальных коллективов страны. Как отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова, такая программа не только сохраняет уникальные культурные традиции, но и помогает им обретать новых поклонников по всей России.

Башкирский театр драмы - один из старейших в нашей стране, его история началась еще в 1919 году. Сегодня он известен тем, что объединяет классические традиции и современные режиссерские решения. Театр является лауреатом престижной премии «Золотая маска» и постоянным участником международных фестивалей.

Для казанских гастролей выбраны две знаковые площадки. Торжественное открытие состоится 10 ноября на исторической сцене Татарского государственного театра имени Г.Камала - в легендарном здании, где происходил расцвет татарского театрального искусства. Все последующие спектакли пройдут на новой сцене.

Казанцы увидят лучшие постановки театра последних лет - те самые спектакли, которые становились лауреатами российских и международных фестивалей и входили в длинный список премии «Золотая маска». В программе - современные прочтения классики, музыкальные комедии, философские драмы и пронзительные истории о человеческих судьбах.