Из казанского аэропорта запустили прямые рейсы в Рас-эль-Хайму

Международный аэропорт "Казань" имени Г. Тукая расширил географию полетов, запустив регулярное авиасообщение с эмиратом Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Первый рейс авиакомпании Air Arabia состоялся 31 октября с рекордной заполняемостью — 95% пассажирских мест.

Новое направление будет обслуживаться еженедельно по пятницам на современных лайнерах Airbus A320 вместимостью 174 пассажира. Согласно расписанию, самолет будет прибывать в казанский аэропорт в 20:40, а обратный вылет в Объединенные Арабские Эмираты запланирован на 21:30. Продолжительность перелета составит примерно 5 часов.

Торжественный запуск маршрута сопровождался специальной программой для пассажиров: в оформленной зоне регистрации путешественникам вручали памятные сувениры от аэропорта и авиакомпании.

Air Arabia сотрудничает с казанским аэропортом более 12 лет. Помимо нового рейса в Рас-эль-Хайму, авиаперевозчик продолжает выполнять два ежедневных рейса по маршруту Казань-Шарджа, укрепляя транспортные связи Татарстана с Объединенными Арабскими Эмиратами.