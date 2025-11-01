Жительница Казани лишилась 24 тыс. рублей, пытаясь купить котенка в интернете

Жительница Казани стала жертвой интернет-мошенников, пытаясь приобрести породистого котенка. Потеря составила свыше 20 тысяч рублей.

33-летняя женщина рассказала, что нашла объявление о продаже понравившегося котенка на одном из онлайн-сервисов. Связавшись с продавцом, она продолжила общение в мессенджере, где были обсуждены условия сделки.

Продавец убедил покупательницу перевести предоплату — 20 тысяч рублей за животное и ещё 4 тысячи за доставку. После перевода денег «продавец» перестал выходить на связь, а переписка была удалена.

Поняв, что стала жертвой обмана, казанка обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В УМВД России по Казани напоминают гражданам о необходимости сохранять осторожность при онлайн-покупках и проверять надежность продавцов.