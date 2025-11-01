Проект первой ветроэлектростанции в Буинском районе РТ прошел историко-культурную экспертизу

В Буинском районе Татарстана реализуется новый для республики проект — строительство первой ветроэлектростанции «Свияжская ВЭС». Проектная документация объекта успешно прошла государственную историко-культурную экспертизу, проведенную по заказу ПАО «Форвард Энерго».

Согласно программе развития электроэнергетики России на 2026-2031 годы, новая ветроэлектростанция будет обладать установленной мощностью 268,8 МВт. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году, став важным элементом обновления энергетической инфраструктуры региона.