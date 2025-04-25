Казанские регбисты укрепляют силы перед чемпионатом России

В России стартует 33-й сезон чемпионата страны по регби. Впервые с 2019 года он пройдет по системе «весна - осень». Казанский РК «Стрела-Ак Барс» считается одним из главных фаворитов первенства.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин, спортивный директор клуба «Стрела-Ак Барс» Альфред Хисамов, главный тренер клуба ДжейПи Нил и игрок команды Владислав Сазонов.

Казанская команда откроет сезон матчем за Суперкубок России против «Енисея-СТМ» - игра пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Стоит отметить, что казанский клуб является действующим обладателем Суперкубка. Трофей завоеван в прошлом году, когда команда одержала победу над «Локомотивом-Пенза».

- Мы надеемся, что команда поборется за Суперкубок и докажет, что находится в хорошей физической форме и настроена на хороший результат, - подчеркнул Раиф Вафин.

В сезоне-2023/2024 команда достигла значительных высот, впервые пробившись в финал PARI чемпионата России и завоевав серебряные медали. Кроме того, татарстанские регбисты стали чемпионами страны по регби-7 и обладателями Суперкубка России.

В новом сезоне PARI чемпионата России - 2025 «Стрела-Ак Барс» начнет свои выступления 3 мая домашним матчем против московской «Славы». Игра пройдет на стадионе «Тулпар».

- Все запланированные мероприятия по подготовке к сезону были выполнены в полном объеме, - рассказал Альфред Хисамов. - Команда прошла сборы в ЮАР и трехнедельную подготовку на собственных мощностях. Зима в этом году была мягкой, поэтому мы вышли на поле стадиона «Тулпар» очень рано, в начале апреля. Половина команды уже вошла в сезон, мы съездили в Сочи на чемпионат России по регби-7 и выступили достаточно удачно - пока идем на первом месте в общем зачете. В целом все по плану.

До летнего перерыва команда проведет семь матчей: три из них дома, еще четыре на выезде. Также «Стрела-Ак Барс» встретится со «Славой» в гостях в четвертьфинале PARI Кубка России, который состоится 31 мая.

- Главное - не расслабляться и не почивать на лаврах по итогам прошлого сезона, - отметил ДжейПи Нил. - Мы должны продолжать прогрессировать и улучшаться с каждой тренировкой и каждым днем. Все, что делаем на поле и вне его, влияет на общую картину. Как мы восстанавливаемся, как готовимся и подписываем новых игроков - все это даст результат в текущем сезоне.

В межсезонье состав команды пополнили восемь новых игроков, среди которых участники Кубка мира 2019 года Антон Сычев и Богдан Федотко, бронзовый призер чемпионата страны Роберт Сутидзе, опытный игрок Гиорги Закашвили, южноафриканский легионер Деон Карстенс, один из лучших трехчетвертных чемпионата России Дин Гордон, а также молодые таланты Артем Радченко и Станислав Тимошенко. Все новички уже присоединились к команде и прошли предсезонные сборы, продолжая подготовку к новому сезону национального чемпионата.

- Мы всегда стараемся улучшать текущий состав - это непрерывная работа, - отметил ДжейПи Нил. - Регби - травматичный спорт, поэтому нужно быть готовым ко всему. Нам нужны взаимозаменяемые игроки, поэтому у нас есть ребята с разными наборами качеств. Мы будем адаптироваться и выбирать состав под соперника. Если это команда, как «Енисей» или «Красный Яр», которые играют более жесткое силовое регби, то будут ребята помощнее.

Если соперник более быстрый, как «Динамо», то выберем игроков другого формата. Сегодня мы уже уверенно стоим на ногах и почувствовали свою силу. Верю, что у нас собралась команда, которая сможет достичь больших вершин в этом сезоне.